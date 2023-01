Luca Maria Monti chi è il figlio bellissimo di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno ha svelato con orgoglio al mondo il suo amato figlio Luca con una serie di foto commoventi condivise su Instagram. Partecipando a un servizio fotografico per il settimanale Chi, la showgirl si è aperta sul suo legame speciale con Luca, rivelando dettagli intimi della sua vita.

Luca, l’amatissimo figlio di Sabrina Salerno e dell’imprenditore veneto Enrico Monti, è finalmente diventato maggiorenne! Dopo aver protetto il figlio dai riflettori per tutti questi anni, la Salerno ha deciso che è arrivato il momento di condividere Luca con il mondo – e quale modo migliore per farlo se non con un servizio dedicato a entrambi sul settimanale Chi!

Sabrina ha parlato per la prima volta di suo figlio con entusiasmo, descrivendo il loro legame unico e dipingendo un quadro straordinario del giovane. “È l’unico che riesce a farmi smettere di parlare, la sua saggezza mi lascia spesso a bocca aperta, anche se ha solo 18 anni. Può anche essere esasperante, naturalmente, perché non posso dimenticare il mio ruolo di madre, non sono sua amica, anche se abbiamo un rapporto simile a quello di un figlio”, ha raccontato felicemente alla rivista.

Le foto dell’artista con il figlio si sono rapidamente diffuse sui social media e molti l’hanno elogiata per la splendida bellezza di Luca. Con i suoi capelli chiari, gli occhi azzurri e il corpo tonico, Luca è riuscito a stare lontano dal mondo dello spettacolo, data la sua preferenza per la privacy.

Mamma Sabrina scoppia di orgoglio: Luca è un ragazzo dall’ambizione sconfinata, determinato a sfruttare al meglio le sue opportunità. Dopotutto, ha appena compiuto 18 anni – è nato nell’aprile 2004 – e il futuro sembra incredibilmente luminoso: “All’inizio stava pensando a una carriera nell’esercito”, ha raccontato Sabrina, “ma ha una grande passione per l’arte e lo sport. Presto ci informeremo sulle università, forse Economia, forse anche all’estero. Sono felice che possa andare ovunque il suo cuore desideri, anche in capo al mondo!”.

Luca Monti trabocca di entusiasmo e di adorazione per la sua amata mamma Sabrina. Ha una passione profonda per lei che non ha eguali.

Il figlio di Sabrina Salerno è un fanatico dello sport, soprattutto della boxe. “La prima volta che l’ho visto combattere ero così nervoso che a malapena riuscivo a capire chi fosse chi. Ma ad ogni incontro mi sono abituata, anche se mi sembra di essere io quella che viene colpita ogni volta che tira un pugno”, ha raccontato la cantante a Chi.

Nonostante il desiderio di seguire le orme della madre, il ragazzo è troppo timido e il mondo dello spettacolo non fa certo per lui. Il suo rapporto con i social media è stato teso di recente, in quanto Luca ha subito alcune aspre critiche che ha deciso di superare. Sua madre ha raccontato: “Ho suggerito di andare alla polizia, ma lui mi ha guardato negli occhi e ha detto: “Mamma, non mi interessa. Andiamo in un museo invece di perdere tempo con quegli idioti’. Ha parlato con una tale convinzione che sono stata completamente presa alla sprovvista”.