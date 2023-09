Lucio Battisti: la causa della morte e la malattia che lo ha colpito

Ogni 9 settembre ricorrono i ricordi di Lucio Battisti, uno dei cantautori, compositori, polistrumentisti e produttori discografici italiani più noti. Nato a Poggio Bustone nel 1943, l’artista è scomparso prematuramente all’età di 55 anni a Milano il 9 settembre 1998. Si è spento dopo 26 anni di carriera, nella quale ha totalizzato ben 17 album in studio e 25 milioni di dischi venduti.

Ma cosa ha portato via Battisti? Qual era la malattia di cui soffriva?

Le cause della morte di Lucio Battisti non sono mai state rese note dalla famiglia o dai medici in via ufficiale. Tuttavia, secondo voci non confermate, il cantautore sarebbe deceduto per un linfoma maligno al fegato. Ma questa non è l’unica ipotesi a proposito delle motivazioni legate alla sua scomparsa. C’è anche chi parla di una patologia infiammatoria ai reni.

Come sulle cause della morte, anche sulla malattia di Battisti le informazioni sono poche e non precise. L’unica comunicazione arrivata dall’ospedale in cui l’artista era ricoverato prima di morire recitava: “Il paziente, nonostante tutte le cure dei sanitari che lo hanno assistito, è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall’esordio.”

Lucio Battisti era un musicista autodidatta, abile in tantissimi settori musicali. Egli andò sempre avanti nonostante le critiche e ottenne un successo internazionale, di cui gode ancora oggi, anche se sono passati diversi anni dalla sua scomparsa.

Le esequie del musicista italiano furono celebrate in forma privata a Molteno, con circa 20 persone in totale. A partecipare furono i parenti più stretti e pochissimi amici, tra cui Mogol. Oggi l’artista è sepolto nel cimitero di un piccolo Comune in provincia di Lecco.