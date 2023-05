Lutto nella musica italiana: Addio a Roberto Rossi, talento unico di Sony Music

Una triste notizia ha scosso profondamente il panorama musicale italiano: la scomparsa di Roberto Rossi, una figura rispettata e amata da appassionati, addetti ai lavori e artisti. La gentilezza, la professionalità e la cordialità che lo contraddistinguevano lo hanno reso unico, secondo coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, Roberto Rossi, con una carriera di oltre trent’anni nell’industria discografica italiana, ci ha lasciati. Dal 2017, ricopriva il ruolo di Executive Director A&R Legacy and Special Projects presso Sony Music Italy.

I successi di Roberto Rossi

Roberto Rossi, musicista, direttore d’orchestra e discografico di grande talento, ha portato la sua passione in Sony Music per molti anni. La notizia della sua scomparsa è stata riportata da Rockol, confermando che Rossi è spirato dopo una lunga malattia. Dopo essersi diplomato in pianoforte nel 1980 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha iniziato la sua carriera presso la RCA Italiana, per poi diventare nel 1994 il Direttore A&R della filiale italiana di Sony Music.

Dopo un periodo trascorso tra il 2000 e il 2006 presso BMG, Rossi è tornato in Sony nel 2010. A partire dal 2017, ha assunto il ruolo di Executive Director A&R Legacy and Special Projects. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il Festival di Sanremo, poiché Rossi è stato spesso il direttore dell’Orchestra al Festival della Canzone Italiana.

La presenza di Roberto Rossi a Sanremo

Sul palco dell’Ariston, Roberto Rossi ha diretto per la prima volta nel 1989 Brigitta e Benedicta Boccoli, che si esibivano con la canzone “Stella”, firmata anche da Jovanotti. Nel corso della sua carriera, ha diretto artisti come Marco Masini, Francesco Renga e Simone Cristicchi. Nell’edizione 2019 di Sanremo, ha accompagnato Renga e Cristicchi nelle esibizioni dei brani “Aspetto che torni” e “Abbi cura di me”. Sempre con Cristicchi, Roberto Rossi ha vinto il Festival della Canzone Italiana nel 2007 dirigendo la canzone “Ti regalerò una rosa”.

Un addio commovente

La scorsa notte, dopo una lunga malattia, il talento di Roberto Rossi si è spento. Enrico Ruggeri ha condiviso una foto su Twitter, ricordando: “Anche Roberto Rossi. Qui era alle tastiere, le nostre avventure stavano cominciando. Nel 2016 e nel 2018 eravamo ancora insieme, dirigeva l’orchestra. Impossibile non volergli bene, una persona speciale, contagiava tutti con la sua positività. Che dolore.” Anche Enzo Mazza, CEO della FIMI, ha reso omaggio a Rossi.