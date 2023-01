Malattia figlio Paola Caruso, colpa di una puntura: cosa è successo?

Paola Caruso e il suo amato figlio Michelino hanno vissuto un momento incredibilmente delicato. Ospite di Verissimo, l’ex conduttrice di Avanti un altro ha raccontato in modo straziante la malattia del figlio. L’anno scorso, i due si sono recati in vacanza a Sharm El Sheik, dove Michelino ha sviluppato una febbre di 38/39. Nonostante l’assunzione di antipiretici, la febbre non scendeva. Paola ha cercato aiuto e il medico ha provato a somministrare un’iniezione.

Non avevo mai vissuto un’esperienza simile. Quando gli feci l’iniezione, il bambino cominciò a gemere in agonia. Dopo trenta minuti, ho controllato la temperatura e mio figlio è improvvisamente crollato a terra, incapace di muovere la gamba. È stato straziante assistere a questa scena.

Il 21 novembre, Paola Caruso e suo figlio Michele hanno vissuto un evento che ha cambiato la loro vita. Si sono precipitati al pronto soccorso, dove è stato accertato che il nervo sciatico di Michele era stato danneggiato da una puntura. È stato riferito che al bambino era stato iniettato un farmaco tossico, non adatto ai bambini. È stato un momento incredibilmente devastante per la famiglia.

L’amato figlio di Paola Caruso è attualmente ricoverato in ospedale in Italia dopo aver subito una lesione al nervo e il suo cuore soffre per la preoccupazione e la paura. Prega ardentemente per una sua rapida guarigione e per avere la forza di superare questo momento difficile.

Paola Caruso è rimasta sconvolta quando suo figlio Michele è stato ricoverato in ospedale in Italia e gli è stata diagnosticata una paresi del nervo sciatico. Fortunatamente, dopo qualche settimana ha potuto iniziare a muovere la gamba con un tutore, ma i medici hanno avvertito che la strada è ancora lunga e l’esito è incerto. Paola ha espresso le sue emozioni a Verissimo, raccontando il suo cuore e dicendo…

Ho il cuore spezzato. Non permetterò che quello che è successo a mio figlio accada a un altro bambino innocente e farò di tutto perché sia fatta giustizia. Faccio una faccia coraggiosa, ma il mio turbamento interiore è schiacciante.

Il mio amato figlio Michele sarà in grado di fare passi avanti e di camminare di nuovo dopo la sua paresi?

Paola Caruso ha condiviso in lacrime a Verissimo che la fisioterapia è l’unica soluzione promettente per la guarigione di suo figlio. La notizia della sua sofferenza è stata devastante per il padre Francesco Caserta, che ha fatto solo due telefonate dopo essere stato informato. Paola vive attualmente con la madre adottiva, che sta lottando contro il morbo di Alzheimer. Nonostante la difficoltà della situazione, Paola la ama come se fosse la sua famiglia. Ha confessato che le ci è voluto un po’ di tempo per accettarlo, ma lo ha abbracciato con tutto il cuore.