Mara Venier dice addio a Domenica In dopo 15 anni: L'annuncio emozionante durante la presentazione dei palinsesti Rai - Controcopertina

Mara Venier, il volto storico di Domenica In, ha preso una difficile decisione: dire addio al programma dopo un lungo e appassionato impegno durato 15 anni. La conduttrice ha reso noto il suo intento durante la presentazione dei palinsesti Rai presso la sede di Napoli, rivelando che l’anno in corso sarà l’ultima stagione in cui la vedremo alla guida dello show.

Con voce sincera e commossa, Mara ha spiegato il motivo che l’ha portata a prendere questa decisione difficile. Già nel 2022, era indecisa sul da farsi, ma ammette di avere un legame profondo con Domenica In, che rappresenta il suo punto debole. Quando le è stata chiesta la possibilità di continuare, ha ammesso di non saper dire di no. Ma dopo 15 edizioni, ha preso la decisione di porre fine al suo coinvolgimento nel programma che tanto ama.

Durante gli ultimi cinque anni, Domenica In ha conosciuto un costante successo e una crescita costante degli ascolti. La conduttrice ha sottolineato l’entusiasmo per i risultati ottenuti, definendoli meravigliosi. Tuttavia, nonostante questi successi, Mara Venier ha deciso che quest’anno sarà l’ultima stagione in cui si dedicherà al programma.

Con affetto, i fan di Mara Venier si preparano a salutare la loro “zia Mara” dalla conduzione di Domenica In. Saranno queste le ultime domeniche in cui potremo apprezzare la sua presenza carismatica e la sua capacità di intrattenere il pubblico con la sua simpatia contagiosa. Non ci resta che godere di ogni episodio rimanente e augurare a Mara Venier tutto il meglio per i futuri progetti che intraprenderà dopo questa indimenticabile esperienza televisiva.