Maria De Filippi cambia idea: Uomini e Donne sorprende con una data di inizio anticipata

Aggiornamento importante su Uomini e Donne, anche se siamo in piena estate e la prossima edizione del dating show sembra ancora lontana. È stata annunciata una decisione sorprendente da parte di Mediaset e di Maria De Filippi riguardo alla data di inizio del programma. Un colpo di scena che ha modificato quanto era stato precedentemente comunicato. Non sembrano previsti ulteriori cambiamenti, quindi questa dovrebbe essere la scelta definitiva.

Colpo di scena: Data di inizio di Uomini e Donne stabilita

Maria De Filippi ha finalmente deciso la data di inizio del suo celebre programma. Questa scelta dovrebbe essere definitiva e ha generato grande attesa per la prossima stagione. I fan si chiedono se tutti i cavalieri e le dame saranno riconfermati e sono curiosi di scoprire i nuovi tronisti e corteggiatori.

Conferme in studio e anticipazioni sulle registrazioni

Sappiamo con certezza che oltre alla conduttrice, in studio rivedremo anche gli storici opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì, come annunciato da Maria De Filippi nell’ultima puntata della stagione precedente di Uomini e Donne. Non sono stati ancora rilasciati comunicati ufficiali sulla data di inizio, ma il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre ben informato, ha anticipato la notizia su Instagram.

Pugnaloni ha scritto nel pomeriggio di lunedì 10 luglio: “Partenza anticipata per UeD a lunedì 11 settembre. Le prime registrazioni dovrebbero avvenire tra il 28 e il 31 agosto”. Quindi, la data di inizio della trasmissione è stata modificata rispetto a quanto precedentemente previsto, anticipando il debutto di Uomini e Donne di sette giorni. Il pubblico ha accolto positivamente questa notizia, entusiasta di poter seguire il programma prima del previsto.

Scandalo e richieste di chiarezza

Nel frattempo, il pubblico si è scagliato contro il cavaliere Riccardo Guarnieri, che è stato avvistato in compagnia di una donna nei giorni scorsi. Ci sono state richieste di chiarimenti e alcuni hanno addirittura chiesto che il cavaliere lasci il programma, se ha effettivamente trovato una nuova fidanzata. La situazione rimane da monitorare mentre ci avviciniamo alla nuova edizione di Uomini e Donne.