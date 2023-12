Maria Rosa De Sica è una figura affascinante nel mondo del cinema italiano, eppure preferisce lavorare dietro le quinte. Come figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone, Maria Rosa ha ereditato una ricca tradizione cinematografica, ma ha scelto di seguire una strada diversa come scenografa e costumista.

Maria Rosa è la secondogenita della famiglia De Sica, arrivata dopo suo fratello Brando. Fin da giovane, ha dimostrato un profondo amore per il mondo del cinema. Crescendo sul set e ascoltando conversazioni sui film a cena, è diventata parte integrante di questo affascinante universo. La passione per il cinema scorre nelle sue vene e ha contribuito a definire il suo percorso professionale.

Dal Cinema alla Moda: Il Marchio “Mariù”

Un momento importante nella vita di Maria Rosa è stato quando ha deciso di seguire la sua passione per la moda e ha creato il marchio “Mariù”. Il nome del marchio è ispirato al suo soprannome d’infanzia. Ma c’è un altro significato speciale dietro questo nome: la canzone “Parlami d’amore Mariù,” cantata per la prima volta da suo nonno Vittorio De Sica nel film “Gli uomini, che mascalzoni…”. Questo legame familiare ha aggiunto un tocco personale al suo marchio.





Una Donna Riservata

Nonostante il talento ereditato, Maria Rosa ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori e non ha mai cercato una carriera da attrice, nonostante suo padre la vedesse perfetta per il ruolo. La sua natura riservata l’ha spinta a lavorare dietro le quinte, utilizzando la sua creatività per dar vita a scenografie e costumi.

Maria Rosa è legatissima a suo padre Christian De Sica e ha un ottimo rapporto con suo zio Carlo Verdone, fratello di sua madre Silvia. La famiglia è stata sempre al centro della sua vita, e il suo matrimonio con Federico Pellegrini ha ulteriormente rafforzato il suo legame familiare.

La Semplicità e l’Eleganza dei Valori Tradizionali

Maria Rosa ha rivelato che è stata conquistata dai modi all’antica di suo marito Federico, come quando le ha aperto la portiera durante il loro primo appuntamento. Questi gesti gentili e galanti, che talvolta sembrano “vecchi” per alcune persone, sono per lei un segno di rispetto e cortesia che apprezza profondamente.

In conclusione, Maria Rosa De Sica è una figura affascinante nel mondo del cinema e della moda, con radici profonde nella tradizione familiare. La sua riservatezza e passione per il lavoro dietro le quinte la rendono una figura unica nel panorama dello spettacolo italiano.