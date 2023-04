Mario Fargetta chi è l’ex marito di Federica Panicucci? Età, lavoro e figli

Mario Fargetta è conosciuto anche per la sua duratura relazione con Federica Panicucci, celebre conduttrice di Mattino Cinque. La loro unione è stata tra le più celebri nel mondo dello spettacolo italiano: insieme per 20 anni, con un matrimonio durato 9. Si sono incontrati nel 1996 in radio e dopo un fidanzamento di dieci anni si sono sposati; dalla loro unione sono nati due figli, Sofia e Mattia.

Il divorzio tra Mario e Federica è stato inaspettato e annunciato nel 2015 dal legale della Panicucci. Il motivo della separazione? Pare che Melita Toniolo, ex partecipante del Grande Fratello, sia stata coinvolta. Tuttavia, oggi Mario Fargetta e la sua ex moglie mantengono un rapporto pacifico, per il bene dei loro figli.

Attualmente, Panicucci è felicemente impegnata con Marco Bacini, mentre l’ex marito è stato associato a un flirt con Lady Trisha, cantante ed ex compagna di Stefano Bettarini.

Federica Panicucci è nata il 27 ottobre 1967 a Cecina (provincia di Livorno) ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Appassionata fin da giovane al mondo dello spettacolo, debutta in televisione come centralinista nel programma Portobello di Enzo Tortora.

La svolta nella sua carriera avviene nel 1993, quando conduce il concorso musicale estivo Festivalbar insieme a Fiorello e Amadeus. Nel 2006 viene scelta con Enrico Papi per condurre il programma La Pupa e il Secchione e ha avuto anche esperienze in radio (ad esempio con il programma radio Dear Deejay). Attualmente è un volto “storico” di Mattino Cinque, programma di Canale 5 che conduce dal 2009.