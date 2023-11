Matano fa un complimento sull’abbigliamento di Raffaella Longobardi, ma lei non apprezza l’aggettivo usato. Ne segue un’animata discussione tra i due

Nella recente edizione di “La Vita in Diretta”, trasmessa martedì 28 novembre, gli spettatori sono stati intrattenuti da un momento leggero e divertente con Alberto Matano e l’inviata Raffaella Longobardi. Collegandosi da San Gregorio Armeno, famosa per le sue statuine natalizie, Longobardi stava mostrando una statuetta di Jannik Sinner, orgoglio italiano del tennis, quando Matano ha notato il colore del suo giubbino. “Hai questo verde abbagliante, sei abbacinante con questo verde”, ha scherzato Matano. Con un sorriso, Longobardi ha replicato: “Abbagliante sì, abbacinante non mi piace.” Questa battuta ha scatenato l’ilarità in studio, con Matano che ha sottolineato che i due termini fossero sinonimi.

Inviata Longobardi tra Presepi Napoletani e Statuine Celebri

La conversazione ha poi virato verso le famose statuine natalizie di Napoli. Longobardi ha notato che mancava una statuina a lei dedicata tra le esposizioni, ma ha suggerito che al suo posto potrebbe esserci una statua di Anna Pettinelli, ospite in studio. La Pettinelli si è detta incredula all’idea di trovarsi nei presepi di Napoli a San Gregorio Armeno. Il dibattito si è quindi spostato su argomenti culinari, con particolare attenzione alla pasta e patate, un piatto tipico partenopeo. Ecco il quesito che si sono posti: con o senza provola?

Pasta e Patate: Il Dibattito Culinario a “La Vita in Diretta”

Il tema della pasta e patate ha concluso il segmento, introducendo un dibattito leggero e gustoso. Gli ospiti e il conduttore hanno discusso le varie versioni del piatto, sollevando la questione se sia meglio prepararlo con o senza provola. Questo argomento culinario ha aggiunto un ulteriore tocco di leggerezza alla trasmissione, dimostrando la varietà dei temi trattati in “La Vita in Diretta”. Da notare che il programma di Matano non andrà in onda il venerdì 1 dicembre, per lasciare spazio allo Zecchino d’Oro.





In una puntata che ha unito momenti di allegria e discussioni culinarie, Alberto Matano e Raffaella Longobardi hanno dimostrato ancora una volta il loro talento nel coinvolgere il pubblico de “La Vita in Diretta”. Restate sintonizzati per ulteriori sorprese e dibattiti interessanti in futuro!