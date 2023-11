Programmi Tv stasera mercoledì 29 novembre 2023: Film live su Rai, Mediaset e Sky

Una panoramica dei principali programmi televisivi in onda questa sera

FILM

“The Conjuring – Per ordine del diavolo” (Rai 4 – ore 21.20)





Stasera, su Rai 4, preparatevi ad immergervi nell’oscuro e misterioso mondo dell’esorcismo con “The Conjuring – Per ordine del diavolo”. I coniugi demonologi Ed e Lorraine Warren sono di nuovo in azione, questa volta per esorcizzare un bambino di otto anni. Tuttavia, le cose prendono una svolta sinistra quando il fidanzato della sorella del bambino, Arne, chiede al demone di possederlo per proteggere il piccolo. Le conseguenze sono devastanti e scatenano una catena di eventi che mettono in discussione l’innocenza di Arne. Un thriller paranormale che vi terrà incollati allo schermo.

“Baciami, stupido” (Rai Movie – ore 21.10)

Se preferite il romanticismo e le commedie, Rai Movie offre “Baciami, stupido”, una storia intrigante e divertente. Un maestro di musica escogita un piano per impedire che la moglie si avvicini a un famoso cantante ospite. La soluzione? Fingere che sua moglie sia una cameriera e farla scambiare d’abito con lei. Ma, come potete immaginare, le cose non vanno esattamente come previsto. Un film leggero che promette di farvi sorridere.

“Operazione 6/12 – Attacco al Presidente” (Italia 1 – ore 21.00)

Su Italia 1, venite a scoprire cosa accade durante le celebrazioni dell’indipendenza finlandese in “Operazione 6/12 – Attacco al Presidente”. Un gruppo terroristico assalta il Palazzo Presidenziale in un evento che cambierà il corso della storia. Chi si cela dietro a questo piano audace e pericoloso? Un thriller adrenalinico che vi terrà incollati allo schermo.

“Spin me round – Fammi girare” (Sky Cinema – ore 21.15)

Se siete in cerca di romanticismo, Sky Cinema presenta “Spin me round – Fammi girare”, una commedia romantica ambientata nella pittoresca Toscana. Alessandro Nivola e Alison Brie vi condurranno in un viaggio sorprendente tra le delizie culinarie e i paesaggi mozzafiato. Una manager di un ristorante italiano in California si imbarca in un’avventura che cambierà la sua vita. Un film che unisce amore e cucina in una storia appassionante.

“Corda tesa” (Iris – ore 21.00)

Per gli amanti dei misteri e delle indagini, Iris offre “Corda tesa”. La città di New Orleans è sconvolta da una serie di omicidi agghiaccianti, con vittime legate ad ambienti torbidi. Wess Block, un investigatore della Squadra Omicidi, si trova ad affrontare un caso complesso e sinistro. Un thriller avvincente che vi terrà con il fiato sospeso.

SERIE TV/TELEFILM

“Noi siamo leggenda” (Rai Due – ore 21.20)

Intrighi e segreti si intrecciano in “Noi siamo leggenda” su Rai Due. Una tragica morte in una fabbrica porta a scoprire verità nascoste, mentre relazioni vengono messe alla prova. Una serie avvincente che vi catturerà fin dalla prima scena.

ATTUALITÀ

“Porta a porta” (Rai Uno – ore 21.30)

Su Rai Uno, non perdetevi una puntata speciale di “Porta a porta” dedicata alle vittime della mafia. Numerose testimonianze in studio e collegamenti in diretta porteranno alla luce storie di coraggio e resilienza.

“Chi l’ha visto?” (Rai Tre – ore 21.20)

Su Rai Tre, “Chi l’ha visto?” si concentra sull’omicidio di Giulia Cecchettin e su una telefonata ignorata. In questa puntata, esplora il mistero dietro un’apparente scomparsa e il ruolo dei carabinieri nella vicenda. Un programma che cerca di far luce su casi irrisolti e richieste di aiuto.

INTRATTENIMENTO

“Io canto Generation” (Canale 5 – ore 21.15)

Per gli amanti della musica e del talent show, Canale 5 presenta “Io canto Generation”. Gerry Scotti torna alla guida di questo emozionante programma, dove giovani talenti musicali si sfidano per conquistare il premio finale. Un’opportunità per scoprire le stelle del futuro.

Questa è solo una selezione dei programmi in onda questa sera. Sintonizzatevi sul vostro canale preferito e godetevi una serata ricca di intrattenimento.