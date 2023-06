Matteo Di Pietro, lo youtuber dei TheBorderline, agli arresti domiciliari - Controcopertina

Matteo Di Pietro, giovane youtuber membro del gruppo TheBorderline, è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un’indagine per omicidio stradale e lesioni. L’incidente, avvenuto la scorsa settimana a Casal Palocco, Roma, ha causato la morte di un bambino di 5 anni, Manuel, e ferito la madre e una bambina di 4 anni.

Le circostanze dell’arresto

Matteo Di Pietro, un ventenne romano, è risultato positivo ai cannabinoidi al momento dell’incidente. Al momento dell’accaduto, lui e gli altri membri dei TheBorderline stavano partecipando a una challenge che prevedeva di rimanere a bordo di una Lamborghini Urus per 50 ore consecutive.

Indagini in corso

La procura di Roma ha avviato una serie di consulenze per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si stanno analizzando la velocità a cui il SUV viaggiava e i cellulari delle cinque persone coinvolte nell’incidente. Gli inquirenti cercano in particolare video, foto o comunicazioni che possano fornire informazioni utili alle indagini, soprattutto per quanto riguarda l’ipotesi di una “sfida” da condividere sui social media che il gruppo di youtuber stava affrontando.

La tragica morte del bambino Manuel e le conseguenti lesioni alla madre e alla sorellina hanno portato all’arresto domiciliare di Matteo Di Pietro, uno dei membri dei TheBorderline. L’incidente stradale ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ora le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause esatte dell’accaduto. Questo triste evento è un promemoria dell’importanza di guidare responsabilmente e di prestare attenzione alle conseguenze delle proprie azioni sulla strada.