Maurizio Ferrini chi sono l’ex moglie e la compagna? Età, lavoro e figli

Dopo la fine del matrimonio con Carla Urban nel 1994, Maurizio Ferrini ha intrapreso una nuova appassionata relazione con Sara Guglielmi.

Con immenso entusiasmo, il comico sarà ospite speciale della puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda alle 14.05 su Raiuno! Condividerà la sua storia nell’accattivante intervista “Allo specchio” condotta da Serena Bortone. L’attore, che ha festeggiato ieri 12 aprile il suo 70° compleanno, ha iniziato la sua carriera con Renzo Arbore che lo scelse nel 1985 per la trasmissione Quelli della Notte, dove era famoso per il suo iconico tormentone “Non capisco ma mi adatto”.

Entusiasta, l’anno successivo ha l’opportunità di lavorare con Lino Banfi nel film di Dino Risi “Il Commissario Lo Gatto”, per poi collaborare con Carlo Verdone (Compagni Di Scuola) e Carlo Vanzina (Sognano La California) sul grande schermo.

Negli anni ’90, la sua popolarità è salita alle stelle grazie alla sua iconica interpretazione della signora Emma Coriandoli, l’incarnazione della casalinga italiana, che ha portato a una serie di spot pubblicitari e apparizioni a Striscia La Notizia. Dopo un periodo di assenza dalle luci della ribalta, Simona Ventura lo ha riportato alla ribalta con L’Isola Dei Famosi, dove si è classificato secondo rispetto alla vincitrice Lory Del Santo.

Ferrini e Carla Urban erano profondamente innamorati quando si sono sposati nel 1985, ma il loro matrimonio è purtroppo finito nove anni dopo. Nel 2017 ha trovato una nuova fiamma in Sara Gugliemi e da allora i due sono felicemente innamorati. Quando gli è stato chiesto di parlare della sua relazione con Sara, Ferrini ha risposto con entusiasmo: ”

Siamo devoti e riverenti l’uno verso l’altra, ma non siamo una coppia tradizionale in senso fisico. Tuttavia, il nostro amore reciproco è altrettanto forte”.