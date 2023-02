Michela Pandolfi chi è la moglie di Giampiero Mughini? Età, lavoro, vita privata e figli

Si chiama Michela Pandolfi ed è la moglie di Giampiero Mughini. Lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte, come costumista. Il suo lavoro è ammirato e richiesto da molti. Non si sa molto di lei, perché entrambi i coniugi sono molto riservati sulla loro vita privata. Tuttavia, ecco alcune informazioni sulla donna.

Nell’ultimo decennio Giampiero Mughini ha continuato a partecipare come ospite a molti programmi di calcio e di attualità, e anche la sua attività di scrittore è molto fiorente. Nel 2007 è stato radiato dall’albo dei giornalisti per aver scritto due articoli nonostante fosse stato sospeso a causa della sua partecipazione a uno spot pubblicitario. Dall’8 ottobre 2022, Mughini sarà uno dei concorrenti della 17ª edizione di “Ballando con le stelle”, condotto come sempre su Rai 1 da Milly Carlucci.

Giampiero Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941. Nella sua città natale ha fondato e diretto la rivista Giovane Critica nel 1963. Dopo la maturità classica, si laurea alla Sapienza di Roma in Lingue e Letterature Moderne con una tesi in Letteratura Francese. Particolarmente attivo nelle manifestazioni studentesche, si trasferisce definitivamente a Roma ed è tra i fondatori del periodico Il manifesto (che lascerà poco dopo) e inizia a collaborare con il quotidiano Paese Sera. Dirige poi il giornale ufficiale del movimento Lotta Continua, ma negli anni Ottanta si distacca dagli ambienti di estrema sinistra in cui ha sempre militato. In questa occasione scrive il pamphlet “Compagni addio”.

Michela Pandolfi è la moglie di Giampiero Mughini. È una donna bella e intelligente, molto innamorata del marito.

Michela Pandolfi e Giampiero Mughini sono sposati da oltre 30 anni, ma non hanno figli. Hanno deciso di non avere figli perché Mughini non si sentiva un buon padre. Tuttavia, di recente hanno deciso di partecipare insieme a una puntata di Vieni da me di Caterina Balivo.

In quell’occasione Giampiero Mughini ha avuto modo di parlare della sua relazione con Michela. Per descriverla ha usato la dolce frase “morbida come una piuma”, prima di rivelare altri dettagli sulla loro vita di coppia. Sembrerebbe infatti che entrambi si siano traditi “di corpo” in qualche occasione, ma l’opinionista ha affermato come tutto ciò non abbia mai coinvolto l’anima. Il loro legame non è quindi solo libero, ma veramente solido.

La forza del loro rapporto è evidente nella loro vita quotidiana. Infatti, amano trascorrere del tempo insieme, anche solo per andare a cena fuori o al cinema. Mughini, inoltre, non ha problemi a lasciarla andare da sola dai figli e dai nipoti.