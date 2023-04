Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti la prima Pasqua da nonni

Cesare Cerza è nato. Il figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Go redo sta bene, così come la mamma, rendendo felicissimi i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’annuncio, come spesso accade oggi, è stato dato tramite i social e proprio sui social sono arrivate le congratulazioni di tutti. Michelle, che è stata subito incoronata dal web come la nonna più bella del mondo, su Instagram non ha trattenuto la sua emozione: «e con la nascita delle mie glie… Oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita… Benvenuto Cesare», ha scritto. Anche Eros era al settimo cielo e ha pubblicato una foto della manina del piccolo Cesare con la descrizione: «La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani». Dalla redazione di Novella 2000 gli auguri più grandi alla nuova, bellissima, famiglia.