Michelle Hunziker quanto guadagna? Patrimonio e biografia

Originaria della Svizzera ma abbracciata professionalmente dall’Italia, Michelle Hunziker è una delle presentatrici più apprezzate sul piccolo schermo, grazie a una carriera ventennale che l’ha vista alla guida di vari programmi di successo come Striscia la Notizia e Paperissima, oltre alla partecipazione al Festival di Sanremo 2018.

Nel corso degli anni, Hunziker ha condiviso la sua carriera tra Italia e Germania, con numerosi impegni e un seguito che l’hanno resa un volto familiare e di simpatia contagiosa. Ma quanto guadagna Michelle Hunziker? Analizziamo il portafoglio della presentatrice per scoprire il patrimonio accumulato nel corso dei suoi anni di carriera. Michelle Hunziker: biografia e successi Nonostante parli un italiano fluente e impeccabile, Michelle Hunziker proviene da Sorengo (Svizzera), dove è nata il 24 gennaio 1977.

Sua madre è olandese, mentre il padre, deceduto nel 2001, aveva origini svizzero-tedesche: un interessante mix che la porterà a trasferirsi a Milano, in Italia, all’età di 17 anni. Michelle Hunziker inizia la sua carriera come modella e fa scalpore per la sua relazione con il conduttore Marco Predolin, che nel 1994 aveva 25 anni più di lei. La giovane Hunziker sfila per importanti stilisti come Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla, diventando famosa per l’iconica foto in lingerie per Roberta (la celebre immagine del lato B con una lunga treccia bionda).

Nel 1995 debutta in TV al fianco di Gerry Scotti in una puntata di Buona Domenica, e nello stesso anno inizia la relazione con Eros Ramazzotti che la renderà protagonista dei rotocalchi italiani. Nel 1996 si unisce a Paolo Bonolis ne I Cervelloni su Rai 1, e dal 1997 passa a Mediaset con Paperissima Sprint e Colpo di Fulmine (dopo l’addio di Alessia Marcuzzi).

Oltre alla carriera tedesca in Germania, Michelle Hunziker diventa famosa anche per aver fatto parte del cast del b-movie cult Alex l’Ariete, accanto ad Alberto Tomba. Successivamente conduce Zelig con Claudio Bisio e dal 2004 inizia la collaborazione con Antonio Ricci in Striscia la Notizia, dove affianca vari conduttori storici del programma come Ezio Greggio e Gerry Scotti. Oltre alla sitcom Love Bugs, conduce anche due edizioni del Festival di Sanremo: la prima nel 2007 e la seconda nel 2018 (con una partecipazione nell’edizione 2019).

Dopo il divorzio da Eros Ramazzotti, con cui ha una figlia, Aurora, che ha anche lei una carriera nel mondo dello spettacolo, nel 2014 Michelle Hunziker sposa l’imprenditore Tomaso Trussardi: la coppia ha due figli, Sole e Celeste, ma ora starebbero divorziando.

Guadagni e patrimonio Determinare con precisione il patrimonio di Michelle Hunziker non è un compito semplice: nel 2012, la rivista tedesca Billanz stimava un reddito personale per quell’anno pari a circa 8,2 milioni di euro, con due milioni di franchi derivanti dalla conduzione del programma televisivo tedesco Wetten, dass.

L’informazione più recente proviene dal Festival di Sanremo 2018, dove per la conduzione delle 5 serate avrebbe ricevuto un cachet stellare di circa 500.000 euro.

Di recente, Michelle Hunziker si è dedicata anche alla musica, con un brano trap che, al momento della sua uscita, ha registrato 1,3 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Dopo la separazione con il marito Tomaso Trussardi, la cui azienda ha un patrimonio stimato tra i 200 e i 300 milioni di franchi svizzeri, resta da vedere quali saranno i termini del divorzio, considerato che Michelle Hunziker potrebbe ricevere un cospicuo assegno per il mantenimento delle due figlie.

Il 24 aprile 1998, Michelle Hunziker, modella, attrice e conduttrice televisiva svizzera, ha sposato Eros Ramazzotti nel Castello Odescalchi di Bracciano. Nata il 24 gennaio 1977 a Lugano, in Svizzera, da madre olandese e padre svizzero-tedesco, la Hunziker ha studiato lingue straniere e si è specializzata in danza moderna prima di trasferirsi con la madre a Bologna, in Italia, all’età di diciassette anni. Si è poi avventurata nel mondo della moda e dello spettacolo, lanciando la sua carriera a Milano.

Il suo lavoro sulle passerelle la rende orgogliosa, ma non le porta la fama. Tuttavia, il suo nome iniziò a diffondersi grazie alla provocante campagna pubblicitaria per la biancheria intima “Roberta’s”. Il suo fondoschiena è stato affisso sui muri di tutta Italia, causando la distrazione di alcuni automobilisti e incidenti.

Successivamente, la casa di produzione Cecchi Gori Group ha cercato l’attrice per il film “Fammi stare sotto al letto” di Bruno Colella, con Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti. Segue il poco apprezzato “Alex l’ariete”, un tentativo fallito di lanciare Alberto Tomba come attore, che ottiene una risposta negativa da parte del pubblico.

Michelle ha la fortuna di avere l’opportunità di lavorare al film documentario “The Protagonist” diretto dal promettente regista italiano Luca Guadagnino, che sarà girato all’estero.

Nel 1996, Michelle ha debuttato sul piccolo schermo con il programma Rai “I cervelloni”, condotto dall’energico Paolo Bonolis. Il suo entusiasmo e la sua bellezza giovanile hanno risuonato tra i telespettatori, tanto da essere invitata da Canale 5 a condurre l’edizione estiva di “Paperissima sprint”.

Successivamente le vengono affidati i programmi “Colpo di fulmine”, programma pomeridiano di Italia 1, il vivace “Nonsolomoda”, magazine show della domenica sera di Canale 5, e l’umoristico Zelig. Il co-conduttore-comico Claudio Bisio introdurrà la rubrica “La sai l’Hunziker”, con l’esibizione comica di Michelle che risulterà accattivante e calzante nel contesto.

Alla fine degli anni Duemila, Zelig è diventato un fenomeno di grande popolarità nella comicità italiana, che ha poi portato alla nascita di nuovi spazi comici in televisione. Inoltre, i suoi interpreti hanno registrato un’impennata nelle vendite dei libri. Grazie al successo ottenuto a Zelig, Michelle Hunziker si è cimentata nel mondo della fiction, recitando accanto al celebre Gianni Morandi nel film La forza dell’amore. Nell’estate del 2003, Michelle ed Eros Ramazzotti si sono separati, lasciando a Michelle la figlia Aurora. Dal 2004 è co-conduttrice del programma “Striscia la notizia” con Ezio Greggio e ha condotto “Paperissima” con Gerry Scotti nel 2004, 2006 e 2008.

Nel 2005 ha partecipato alla serie televisiva “Love Bugs” al fianco di Fabio De Luigi su Italia uno. Nella seconda stagione è stata poi sostituita da Elisabetta Canalis. Ha affiancato Pippo Baudo nella conduzione delle edizioni 2006 e 2008 del “Gran premio dello spettacolo” e del Festival di Sanremo 2007.

Nel 2005 il regista Saverio Marconi la sceglie come protagonista del musical “Tutti Insieme Appassionatamente” della Compagnia della Rancia. La produzione ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Nel 2007 ha fatto il suo ritorno a teatro come interprete principale del musical “Cabaret”, prima al Teatro della Luna di Milano, poi al Teatro Sistina di Roma.

Nel 2006 ha tentato di intraprendere una carriera musicale, pubblicando il singolo “From Noon Till Midnight” in previsione di un album intitolato “Lole” (soprannome datole dal padre) prodotto da Jack White per BMG, destinato al mercato tedesco, svizzero e austriaco. Purtroppo il disco non ha avuto successo.

Durante le riprese del cinepanettone “Natale in crociera”, nell’estate dell’anno successivo, Michelle ha l’opportunità di conoscere il produttore Luigi De Laurentiis, con il quale ha una relazione di due anni. Nel 2009, Michelle Hunziker è stata invitata dalla TV tedesca a condurre il noto programma “Wetten Dass…?”, molto popolare in Germania, Austria e Svizzera. Il periodo che ha preceduto il suo debutto è stato caratterizzato da un’enorme copertura mediatica, con copertine, interviste e gossip. Il fascino e il carisma di Michelle hanno fatto schizzare gli ascolti alle stelle.

Nell’ottobre 2013 ha dato il benvenuto alla sua seconda figlia, Sole, nata dalla relazione con Tomaso Trussardi. I due si sono uniti in matrimonio a Milano un anno dopo, il 10 ottobre 2014. La coppia si è però separata all’inizio del 2022.