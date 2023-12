Mietta, l’artista pugliese dalle note canzoni e dalla voce straordinaria, svela i dettagli del suo nuovo amore con Filippo, ponendo fine alla sua lunga fase da single. La cantante ha recentemente condiviso la sua storia d’amore con il pubblico durante un’intervista condotta da Caterina Balivo nel programma “La Volta Buona” in onda su Raiuno.

Dalla Fine di un Amore al Ritorno della Felicità

Nel 2021, Mietta aveva rivelato di essere in una fase di transizione sentimentale dopo la fine della sua relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra, che aveva anche contribuito a renderla madre di Ian. Dopo cinque anni da single, Mietta ha deciso di aprirsi nuovamente all’amore e ha confessato: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story. Sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede.” Queste parole avevano suscitato curiosità e attenzione da parte dei fan che seguono con affetto la sua carriera e la sua vita privata.

Un Compagno Lontano dal Mondo dello Spettacolo

Il nuovo compagno di Mietta, Filippo, è un uomo che sta lontano dai riflettori dello spettacolo. Tuttavia, sembra esserci una forte connessione tra i due. Mietta ha sottolineato che lei e Filippo condividono molte affinità e che il loro legame è caratterizzato dalla comprensione reciproca. Durante un’apparizione a “Verissimo,” ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione, rivelando: “Ci scegliamo ogni giorno, credo che sia il segreto dello stare insieme. Poi ridiamo tanto insieme… Credo che io e lui possiamo realizzare qualcosa di importante perché siamo due teste molto simili. Ci capiamo anche senza parlare… Lo ringrazio perché mi sta molto vicino ed è l’unico uomo che finora ha saputo conoscere davvero quello che sono.”





Il Futuro dell’Amore di Mietta

La cantante ha anche espresso il suo desiderio di sposarsi, ma ha ammesso che non sa ancora con chi accadrà questo importante passo. La storia d’amore di Mietta e Filippo rappresenta un nuovo inizio nella vita sentimentale dell’artista, che sembra finalmente aver trovato la felicità dopo anni di solitudine. Gli appassionati di Mietta seguono con interesse i suoi passi nella vita e nella musica, augurandole tutto il meglio per questo nuovo capitolo della sua storia.