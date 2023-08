Milan Torino dove vederla Streaming Gratis e Diretta Live TV – Guida alla Serie A

Nella seconda giornata di Serie A, il palcoscenico è pronto per l’entusiasmante scontro tra Milan e Torino. L’evento avrà luogo il 26 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio “San Siro”. In questo articolo, scopriremo le opzioni disponibili per seguire la partita in diretta TV e streaming, oltre a dare uno sguardo alle probabili formazioni delle due squadre.

Le Squadre in Breve

Nella prima giornata di campionato, il Milan di Stefano Pioli ha dato un’ottima impressione vincendo 2-0 contro il Bologna al “Dall’ Ara”. Le reti di Giroud e Pulisic hanno dimostrato la loro determinazione. Dall’altra parte, il Torino ha pareggiato 0-0 contro il Cagliari all'”Olimpico Grande Torino” nel loro ritorno in Serie A.

Probabili Formazioni

Milan (4-3-3):

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez;

Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek;

Pulisic, Giroud, Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

Torino (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic;

Schuurs, Buongiorno, Rodriguez;

Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda;

Vlasic, Karamoh, Sanabria.

Allenatore: Ivan Juric.

Dove Guardare in Diretta

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

L’incontro tra Milan e Torino sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale numero 202 del satellite) e Sky Sport 251. Se non puoi seguire la partita in diretta TV, hai ancora opzioni.

Sky Go e Now TV

Gli abbonati a Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go o optare per Now TV per seguire il match in streaming, in modo da non perdere neanche un momento di azione.

DAZN: La Tua Alternativa per lo Streaming

Se preferisci un’opzione esclusivamente di streaming, DAZN è la soluzione. Puoi goderti la partita scaricando l’app DAZN su una vasta gamma di dispositivi, dai televisori intelligenti agli smartphone, dai PC ai tablet e perfino su console come la PS4 e su Amazon Fire Stick.

Con l’attesa crescita di emozioni nel secondo round della Serie A, il duello tra Milan e Torino promette grande azione e momenti indimenticabili. Che tu scelga Sky o DAZN, assicurati di prepararti per una partita che potrebbe sorprendere e appassionare i fan di calcio di tutto il mondo.