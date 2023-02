Momento di defaillance per Eros Ramazzotti che si ferma e dice: “Non la so!”

Sanremo 2023 è finalmente giunto alla quarta serata, quella che tutti aspettavano! È la serata delle cover, quindi preparatevi a cantare tutti i vostri successi italiani e internazionali preferiti. A giudicare le esibizioni saranno la Giuria Demoscopica, la Sala Stampa e il pubblico, con l’aiuto del televoto. Gli ospiti sono straordinari: Peppino Di Capri, Carolina Crescentini e il cast completo di Mare Fuori. Inoltre, Chiara Francini sarà co-conduttrice della serata: sarà uno spasso!

Ecco lo scoop della serata, minuto per minuto! Vediamo cosa riusciremo a fare prima che l’orologio batta le dodici.

Chiara Francini ha fatto un’entrata in grande stile dalle scale alle 21.43 e ha presentato la Lazza con Emma e la violinista Laura Marzadori. Un’entrata in grande stile!

21.37 – Il momento che tutti aspettavamo: il duetto di Ultimo ed Eros Ramazzotti! I due si esibiscono in un medley dei più grandi successi di Eros, tratti dalla serie “Vuoi vincere facile?”. Ma aspettate: Ramazzotti ha un momentaneo vuoto di memoria ed esclama “Non lo so!” guardando freneticamente il gobbo. Ops!

Ore 21:29 – Arriva la co-conduttrice Chiara Francini, ma invece di scendere le scale, è già seduta in platea vestita come una perfetta “sciura” pronta per il Festivàl, con l’accento sulla “a”. La gara continua con Olly che canta La notte vola con Lorella Cuccarini. Una richiesta personale: Lorella, per favore, torna in gara e regalaci un’altra perla come Un altro amore no, grazie. Ehi, non c’è bisogno di dire no a un’altra storia d’amore!

21.11 – Bene, gente, è il momento della prima tappa del concorso: è Peppino Di Capri, che riceve il Premio Città di Sanremo alla carriera! Suona un brano al pianoforte con un bicchiere di Champagne, Morandi ha le lacrime agli occhi e tutto il teatro si alza in piedi ad applaudire. Peppino è un eroe nazionale! “Mi ci è voluto un po’ per arrivare qui, ma meglio tardi che mai”, dice con un sorriso sfacciato. Sintonizzatevi la prossima settimana per altri eventi emozionanti!

21.08 – Elodie, che assomiglia in modo sospetto a Rihanna, fa il suo ingresso in scena con Big Mama per eseguire American Woman. Durante lo spettacolo, Elodie scende in platea e “prende in prestito” una borsa dalla prima fila.

20:52 – I conduttori danno i codici del televoto e presentano Aries e Sangiovanni che ci faranno una serenata con Center of Permanent Gravity. Will e Michele Zarrillo, invece, vogliono farci piangere con Five Days. Alla fine dell’esibizione, un’orda di persone salta fuori dalla galleria. Potrebbero essere i fedeli fan di Michele? Forse. Zarrillo, dando un caloroso benvenuto ai fiori di Sanremo, si permette di riflettere: “Dovremmo avere un po’ di paura quando i diritti non vengono rispettati”.

20:45 – È ora di partire per la quarta serata di Sanremo! Amadeus sfoggia una delle sue tipiche giacche selvagge mentre sale sul palco e annuncia che stasera ci saranno più di 50 artisti sul palco. Wow! E come se non bastasse, Morandi arriva dal fondo della platea vestito da maratoneta. Non so voi, ma io sto ancora cercando di capire come faccia ad avere le energie per correre dopo una settimana di Sanremo: è un miracolo!