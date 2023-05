Morte di Shalie Lipp, una giovane campionessa Mma

Il mondo dello sport è in lutto per la prematura scomparsa di Shalie Lipp, la 21enne campionessa di Mma deceduta in un tragico incidente stradale. L’incidente è avvenuto la scorsa domenica intorno alle 11:30, quando la Chevrolet Malibu del 2015 di Shalie si è scontrata con un’altra auto di grande cilindrata. Nonostante il tentativo di salvarla, per la giovane atleta non c’è stato nulla da fare.

Shalie Lipp aveva un futuro promettente davanti a sé, con tre vittorie e due sconfitte nella sua giovane carriera nel mondo dell’Mma. La campionessa faceva parte dell’Academy of Combat Arts di Fargo (Minnesota), insieme al suo allenatore Vital Trottier, che era con lei durante l’incidente e che è rimasto gravemente ferito.

La morte di Shalie Lipp ha lasciato un vuoto nel cuore di molti, incluso il suo allenatore, che l’ha ricordata con commozione: “Sei stata una persona meravigliosa. Una tra le poche persone che abbia mai incontrato che era destinata a raggiungere i successi più importanti. Non ti dimenticherò mai e non riesco a immaginare che non ti vedrò questa settimana o mai più. Essere tuo amico mi ha cambiato per sempre. Grazie per tutti i momenti, le discussioni sia personali che professionali, le lacrime, le risate…”.

La morte di Shalie Lipp ha scosso il mondo dei social, con molti messaggi di cordoglio per la giovane atleta e i suoi genitori, Rollie Lipp e Jennie Bucholz. La sua prematura scomparsa è un triste promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della protezione durante la guida.