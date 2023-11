Morto Francesco Dal Moro a 10 anni: le cause della morte ancora sconosciute

La comunità di Marostica, in provincia di Vicenza, è in lutto per la morte di Francesco Dal Moro, un ragazzino di soli 10 anni. Circa due settimane fa, il bambino aveva iniziato ad accusare dei sintomi influenzali, ma con il passare dei giorni le sue condizioni erano peggiorate sempre di più, fino a quando i genitori hanno deciso di portarlo al pronto soccorso di San Bassiano.

I primi sintomi

Francesco aveva avuto febbre, spossatezza e un leggero mal di testa, sintomi che inizialmente sembravano tipici dell’influenza stagionale. Tuttavia, la situazione del bambino era peggiorata rapidamente e i genitori si erano allarmati. Il medico di famiglia aveva consigliato qualche giorno di riposo a casa, ma la febbre del bambino era ormai altissima e il mal di testa insopportabile.

Il trasferimento d’emergenza

Giunto al pronto soccorso di San Bassiano, il quadro clinico della vittima era apparso subito complicato e i medici avevano deciso di trasferirlo d’urgenza nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Padova. Purtroppo, nonostante le cure prestate, Francesco non ce l’ha fatta ed è morto a soli 10 anni.





Le cause della morte

Secondo i medici, la causa della morte del bambino potrebbe essere stata un’infezione fulminante non ancora ben precisata. Le prime analisi sul corpo del ragazzino hanno escluso la meningite, ma ulteriori analisi verranno svolte nei prossimi giorni per cercare di capire cosa abbia causato la morte del piccolo Francesco.

Il lutto della comunità

La morte di Francesco ha scosso profondamente la comunità di Marostica e non solo. I funerali del bambino verranno celebrati martedì 7 novembre alle ore 15:00 nella chiesa di San Floriano, a Marostica. La vicenda è un triste ricordo dell’importanza di prestare attenzione ai sintomi e di non sottovalutare alcun malessere.