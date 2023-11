Muore a 17 anni Matteo Cappelluti dopo un Incidente in Moto - Controcopertina

Bari, Italia – Una tragedia ha colpito la città di Bari, portando lutto e dolore alla comunità locale. Matteo Cappelluti, un giovane di soli 17 anni, è deceduto in seguito a un terribile incidente in moto avvenuto nella mattinata di ieri.

L’Incidente Fatale

Nella tranquilla mattinata del 17 novembre, Matteo si stava dirigendo a scuola, come faceva ogni giorno, guidando la sua motocicletta lungo la via Alcide De Gasperi. Purtroppo, a causa delle condizioni precarie della strada, ha perso il controllo della moto, finendo per schiantarsi violentemente contro un palo a una velocità considerevole. L’impatto è stato devastante, tanto da causare la rottura del casco che indossava per proteggersi.





La Corsa contro il Tempo

I soccorritori del 118 sono prontamente intervenuti sulla scena dell’incidente, cercando disperatamente di stabilizzare il giovane Matteo. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Di Venere, le sue condizioni erano estremamente gravi. Un edema cerebrale catastrofico e un arresto cardiaco in corso avevano messo a dura prova la sua resistenza, ma Matteo aveva continuato a combattere per la sua vita.

La Triste Fine

Purtroppo, la speranza è svanita nel pomeriggio successivo. Nonostante gli sforzi titanici del personale medico, Matteo Cappelluti ha perso la sua battaglia per la vita, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

Un Giovane di Talento

Matteo Cappelluti non era solo un giovane studente, ma anche un promettente portiere della Virtus Mola, squadra di calcio che milita nel campionato dilettanti. La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano.

La Virtus Mola, attraverso i suoi canali social, ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita: “La società piange il proprio tesserato della Juniores Matteo Cappelluti. Il presidente Mino Zapparelli, i ragazzi della Juniores, della Prima Squadra, dirigenti e staff si stringono tutti intorno al lutto della famiglia. Tutto il popolo molese da come ha appreso dell’incidente si è stretto attorno a Matteo ed ha fatto il tifo perché potesse farcela, ma non è andata così ed ora sarà sempre presente nei nostri cuori. Grazie a tutti per i messaggi di cordoglio pervenutici.”

Conclusioni

La morte prematura di Matteo Cappelluti è una tragica testimonianza di quanto possa essere fragile la vita, soprattutto per i giovani. La comunità di Bari è unita nel dolore per la perdita di questo talentuoso ragazzo, che sarà per sempre ricordato e amato nei cuori di coloro che lo conoscevano. Che la sua anima possa riposare in pace.