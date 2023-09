Myrta Merlino, chi è il compagno attuale: marito della sua migliore amica

Chi è Myrta Merlino?

Myrta Merlino, affermata giornalista e conduttrice televisiva, ha conquistato il cuore degli spettatori italiani con la sua carriera di successo. Conosciamola meglio.

Una Carriera Brillante

Myrta Merlino, originaria di Napoli, ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1994 come inviata per il programma “Mixer” di Rai 2. Da lì, ha scritto per rinomate testate nazionali e internazionali, tra cui “Il Mattino,” “Il Messaggero,” “Il Sole 24 Ore,” “International Herald Tribune,” e “Liberation.” Tuttavia, è nella televisione che ha trovato il suo vero successo. Nel 2011, ha iniziato a condurre il suo talk show d’attualità, “L’aria che tira,” su La7, e successivamente è diventata la volto di “Pomeriggio Cinque” su Canale 5, dopo aver trascorso molti anni a La7.

La Sua Vita Privata

Oltre alla sua carriera professionale, Myrta Merlino conduce una vita privata felice e appagante. Tuttavia, la sua relazione con il famoso ex calciatore e allenatore Marco Tardelli potrebbe non essere nota a tutti i suoi fan. La coppia è insieme dal 2016, ma non sono ancora sposati, anche se spesso si parla di un imminente matrimonio.

Marco Tardelli: Il Compagno di Myrta Merlino

Una Leggenda del Calcio

Marco Tardelli, classe 1954, è noto in Italia e nel mondo come una leggenda del calcio. Ha giocato a lungo per la Juventus, vincendo numerosi trofei, tra cui 5 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Supercoppa europea. È stato anche una parte fondamentale della nazionale italiana che ha vinto il Mondiale del 1982, segnando persino un gol in finale, un momento diventato iconico.

Una Carriera da Allenatore

Dopo il ritiro dal calcio professionistico, Tardelli è diventato un allenatore di successo, lavorando con varie squadre di club e selezioni giovanili dell’Italia. Ha vinto gli Europei di categoria nel 2000 con l’U21 italiana. Ha anche allenato l’Inter, il Bari e l’Arezzo.

Una Storia d’Amore Duratura

La relazione tra Marco Tardelli e Myrta Merlino dura ormai da oltre sei anni, ed entrambi sembrano felici e affiatati. Anche se la coppia non ha figli insieme, Myrta Merlino è madre di tre figli da precedenti relazioni. Marco Tardelli ha due figli avuti dalla sua prima moglie, Alessandra, e altri due con la giornalista Stella Pende, che lavora anche lei in Mediaset. Una curiosità interessante è che Myrta Merlino è la migliore amica di Stella Pende, ex moglie di Marco Tardelli.

Un Amore Che Continua a Crescere

La storia d’amore tra Myrta Merlino e Marco Tardelli è un esempio di affetto e comprensione reciproca. Nonostante il passato da “rubacuori” di Tardelli, è lui ad ammettere di essere geloso della sua fidanzata, mentre Myrta Merlino ha sempre mostrato grande sicurezza in se stessa. La loro relazione sembra essere in costante crescita, e non vediamo l’ora di vedere cosa riserverà il futuro per questa affiatata coppia.