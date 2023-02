Natalia Augias chi è la figlia di Corrado? Età, carriera, vita privata e marito

Natalia Augias è figlia del noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias e della giornalista Daniela Pasti. Natalia, come il padre e la madre, si è appassionata al giornalismo e ha deciso di seguire le orme del padre. Vediamo nel dettaglio la vita privata e professionale della giornalista.

Qual è il background della figlia di Corrado Augias, Natalia?

Natalia Augias è nata a Roma il 16 gennaio 1965. Non si sa molto della sua vita privata, perché preferisce stare lontana dai riflettori. Tuttavia, è sicuramente circondata da giornalisti: non solo il padre e la madre, ma anche il marito, Pietro Suber. Pietro ha 59 anni e lavora come caporedattore a Mediaset. La coppia ha due figlie. Natalia è anche la nipote del famoso generale dell’Aeronautica Nino Pasti.

La carriera

Natalia Augias ha iniziato i suoi studi alla St. George English School di Roma e li ha proseguiti in Inghilterra, a Bristol, dove ha studiato letteratura. Dopo un lungo periodo di studio e formazione, la giornalista diventa corrispondente di Rai 1 e si occupa principalmente di politica. Il legame con i genitori è molto forte, non solo perché è figlia unica, ma proprio per una vera e propria passione che il padre, Corrado Augias, in particolare, nutre per la figlia, che ha seguito con orgoglio le orme dei genitori.

Instagram

Natalia Augias non è molto attiva sui social media, ma ha un profilo Facebook con 4.624 amici. Sul suo profilo condivide regolarmente foto della sua vita quotidiana con la famiglia e gli amici.