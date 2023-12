Nicolas Vaporidis, noto attore e vincitore dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, ha recentemente rivelato i motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality show. In un’intervista a Vanity Fair, ha sottolineato il suo disagio durante l’esperienza sull’isola e le ragioni economiche che si celavano dietro questa decisione.

Per Vaporidis, L’Isola dei Famosi nel 2022 è stata una sorta di congedo dal mondo dello spettacolo. Ha dichiarato: “Avevo chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. L’equivalente di sei, sette anni di stipendio del nostro general manager a Londra”. Questa scelta ha rappresentato un momento di svolta nella sua carriera, segnando un addio al mondo dello spettacolo in cui aveva brillato per anni.

La permanenza di Vaporidis sull’isola non è stata priva di difficoltà. Ha ammesso: “Odiavo stare lì, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica”. Nonostante il disagio, ha deciso di restare fino alla fine dell’esperienza, che è stata l’edizione più lunga della trasmissione, con una perdita di peso di 14 chili. Vaporidis ha fatto tutto il possibile per non trascendere durante le discussioni e non mettere in imbarazzo i suoi cari. Questo è stato il suo “ultimo giro di giostra”.





Prima di L’Isola dei Famosi, la carriera di Vaporidis era stata coronata da successi cinematografici che gli avevano procurato grande notorietà. Ha spiegato: “Non credo che mi abbiano spinto volutamente fuori: nessuna congiura contro di me. È la ruota che gira”. Tuttavia, la sua immagine era fortemente legata a quella filmografia, e per intraprendere ruoli più maturi avrebbe dovuto “farsi dimenticare”. Vaporidis ha riflettuto sulla sua carriera artistica e sulla necessità di accettare il cambiamento, delineando un percorso di autorealizzazione.

La partecipazione di Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 2022 è stata una scelta motivata principalmente da ragioni economiche, ma ha segnato anche un addio simbolico al mondo dello spettacolo. Nonostante il suo disagio durante l’esperienza sull’isola, l’attore ha dimostrato determinazione e resilienza. La sua carriera, caratterizzata da successi passati, si evolve ora verso nuovi orizzonti, segnando una fase di crescita personale e professionale.