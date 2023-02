Nikita Pelizon è stata espulsa a causa di un episodio avvenuto durante il GF Vip 7, sotto lo sguardo divertito degli altri concorrenti

Eccitati, tutti quanti! È arrivato il momento di un altro fantastico GF Vip Game Night! Quello della scorsa settimana è stato un grande successo, soprattutto per l’imitazione di Oriana Marzoli da parte di Nicole Murgia. Ci ha fatto morire dal ridere con le sue battute sui flirt della concorrente venezuelana e sul modo in cui Antonella Fiordelisi ha reagito quando Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana. Nicole era vestita con un costume e aveva uno spazzolino da denti in mano: è stato incredibile!

Antonella Fiordelisi è intervenuta quando il gruppo ha scherzato sui flirt di Oriana Marzoli, dicendo di sentirsi presa in giro dal gruppo. Ha dichiarato con passione: “Scusate, potete evitare di parlare sempre di me? Visto che fate il Serale e non sapete come non parlare di me anche quando non ci sono, fate una figura migliore e crescete, che avete più di 30 anni a testa!”.

Milena Miconi del GF Vip sta omaggiando Nikita Pelizon con la sua imitazione e la cosa sta suscitando scalpore sui social! Le persone stanno esprimendo le loro opinioni e le loro critiche su questo gesto, che sicuramente sta facendo parlare di sé!

Milena Miconi si è trasformata completamente in Nikita Pelizon, indossando una parrucca verde acqua e stringendo un peluche. Ha parlato con accento britannico e ha discusso con passione di energie, angeli, unicorni, del vecchio mietitore e del suo ardente desiderio di aiutare qualcuno in difficoltà, sapendo che le telecamere stavano riprendendo tutto.

I sostenitori di Nikita si sono comprensibilmente infuriati per l’imitazione e hanno espresso il loro sdegno sui social media. “Sono sconvolto da lei e da chiunque abbia scritto il testo. Questo non ha nulla a che fare con Nikita. Affermare che aiuta le persone per le clip è oltraggioso e falso, e suggerire che desideri la morte delle persone è ripugnante e inaccettabile”, è solo uno dei tanti commenti che si sono levati su Twitter. “Questa non è un’imitazione, è una degradazione vergognosa di una ragazza con frasi e comportamenti che non sono i suoi. Siete spregevoli”.

La protesta del pubblico contro questa imitazione è stata immensa! “È assolutamente vergognoso, sono imbarazzata per voi”, scrive una persona, a cui fa eco un’altra: “Non merita di essere derisa in questo modo”, oppure “Dire che Nikita aiuta le persone per le telecamere o augurare la morte alle persone non è un’imitazione, è puro disprezzo!”.