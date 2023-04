“Non è possibile, non è giusto”. L’indignazione colpisce Signorini e il GF Vip: la scelta finale riguardo Donnamaria

Pochissimo tempo rimane prima della finale del GF Vip 7. Dopo sei mesi di confinamento, i concorrenti ancora in gara dovranno competere tra voti del pubblico e preferenze degli spettatori che li hanno seguiti finora. Tra i contendenti alla vittoria ci sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Nella finale in onda lunedì 3 aprile, ci sarà anche l’ultimo televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Gli spettatori dovranno decidere tra i due vipponi l’ultimo finalista della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Di recente, si è sollevata una polemica sulla finale e in particolare su chi sarà presente in studio per assistere all’ultima puntata del GF Vip 7. Nelle passate edizioni, tutti gli ex gieffini hanno partecipato al programma, seguendo le puntate e commentando dagli studi di Cinecittà, soprattutto durante la finale del reality show.

GF Vip 7, la richiesta per Edoardo Donnamaria in studio

Questo è avvenuto anche durante la settima edizione del GF Vip 7, almeno fino all’inizio di marzo, quando Pier Silvio Berlusoni ha deciso di limitare il trash del programma. Puntate rimosse dai siti ufficiali e l’invito a un comportamento più adeguato da parte dei vipponi. Dopo il cambiamento di direzione dell’amministratore delegato di Mediaset, ci sono state due squalifiche: Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

In vista della finale, i social si sono mobilitati per lanciare un appello ufficiale ad Alfonso Signorini e alla produzione del GF Vip 7. Molti utenti hanno chiesto di ospitare in studio Edoardo Donnamaria, rendendo popolare l’hashtag #edoinstudio. Essendo squalificato, l’ex vippone non può assistere alla finale, ma i suoi fan hanno lanciato un appello per far cambiare idea ai vertici di Mediaset.

“#edoinstudio lo vogliamo stasera insieme ad Anto !! #donnalisi”, “Domani senza se e senza ma #edoinstudio #GFvip”, “Sono l’unico a sperare che Edo domani sera sarà presente per la festa della finale? Penso che se lo meriti”. I fan si sono radunati sui social per lanciare un appello e chiedere la presenza di Edoardo Donnamaria nello studio durante la finale del Grande Fratello Vip.