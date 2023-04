“Non mi piace.” Michelle Hunziker, la scelta riguardo al nipote Cesare: “Procediamo in questo modo…”

Michelle Hunziker, annuncio post nascita del nipotino. Il piccolo Cesare arriva nel mondo portando gioia e felicità alla mamma Aurora e al papà Goffredo, così come ai nonni. Giorni ricchi di emozioni anche per Michelle Hunziker: “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto Cesare”, scrive Michelle Hunziker nel giorno della nascita di Cesare, mostrando una foto della mano del neonato insieme a quella del padre.

Michelle Hunziker si trasforma in nonna. Sì, l’adorata e solare presentatrice svizzera diventa nonna a 46 anni, essendo madre di due bambine di 7 e 9 anni, oltre ad Aurora Ramazzotti, 26. Anche la nonna di Aurora, Ineke, diventa bisnonna a un’età decisamente giovane rispetto alla media. Michelle Hunziker, sommersa dagli auguri dei fan dopo la nascita di Cesare, comincia a scherzare su questo tema.

Michelle Hunziker, nonna del piccolo Cesare. L’annuncio dopo la nascita del bebè

“Così, Ineke rimane la nonna di tutti e io sarò una mamma al cubo! Va bene?”, sono le parole di Michelle apparse nelle sue storie. Michelle Hunziker è euforica e, per preparare la casa all’arrivo del piccolo Cesare, si è dedicata a sistemare la sua cameretta. La foto della stanza è stata condivisa sui social e mostra una culla con una coperta, un completino bianco e grigio sul fasciatoio, oggetti e un angioletto sulla libreria: l’arredamento è basato su tonalità chiare che vanno dal bianco al beige e al grigio.

Per quanto riguarda la mamma Aurora, tutto sembra andare alla perfezione. Il parto è avvenuto in una rinomata clinica svizzera, la stessa in cui Michelle diede alla luce Aurora. La neomamma ha recentemente annunciato ai fan la decisione di prendere una breve pausa dai social per dedicarsi completamente al bebè e recuperare le forze.

I fan dovranno quindi attendere ancora qualche giorno per avere il racconto dettagliato del parto. Aurora, però, prima della pausa temporanea, ha voluto omaggiare i fan pubblicando un simpatico e tenero video su TikTok che ha ottenuto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni. “Ho deciso di registrare l’evoluzione della mia pancia dall’inizio dell’ottavo mese”, ha detto nel video, “Volevo monitorare la lievitazione. Ciao pancia, sono ufficialmente 24 ore che non ci sei più”, ha poi continuato scherzando.