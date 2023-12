Oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico: la riconosci?

La figura in primo piano in questa foto è quella di una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, Serena Bortone, nata l’8 settembre 1970 a Roma. Fin da bambina, ha nutrito il sogno di diventare una giornalista, e ciò che sembrava inizialmente una fantasticheria infantile si è concretizzato in una carriera di successo.

Gli Inizi in Rai

Il suo percorso professionale ha avuto inizio quando è entrata a far parte della redazione del programma “Alla ricerca dell’arca” di Mino Damato nel 1989. Da lì, ha intrapreso una serie di ruoli in trasmissioni storiche come “Avanzi” di Serena Dandini e “Ultimo minuto,” un format di docufiction condotto da Simonetta Martone e Maurizio Mannoni.

La Svolta con “Mi manda Lubrano”

Nel 1994, Serena Bortone è entrata a far parte del programma di inchieste a difesa dei cittadini e dei consumatori chiamato “Mi manda Lubrano” (successivamente rinominato “Mi manda Raitre”). Nel giro di un anno, è diventata inviata per i collegamenti in diretta, dimostrando la sua versatilità nel mondo del giornalismo televisivo.





Il Ruolo di Giornalista Politica

Quattro anni dopo, nel 1998, ha iniziato la sua esperienza come giornalista politica, diventando inviata e autrice per TeleCamere. Nel 2006, ha persino assunto il ruolo di conduttrice per lo stesso programma.

Una Carriera Multifacetica

La carriera di Serena Bortone è stata caratterizzata da una vasta gamma di esperienze. Tra il 2000 e il 2001, ha realizzato dieci documentari per il canale Viaggi di Stream TV. Nel 2007, è tornata alle inchieste di “Mi manda Raitre” come autrice, e ha contribuito all’ideazione del format del programma di seconda serata “Tatami,” condotto da Camila Raznovich. Ha anche scritto uno speciale per Rai 3 intitolato “Dodicesimo Presidente,” dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio 2015.

Il Passaggio a “Agorà” e “Oggi è un Altro Giorno”

Dal 2010, Serena Bortone è diventata autrice della prima edizione di “Agorà,” un programma condotto da Andrea Vianello, poi da Gerardo Greco. Nel 2013, ha co-condotto “Agorà Estate” insieme a Giovanni Anversa. Nel 2016, ha condotto due reportage sulla contemporaneità attraverso le relazioni, intitolati “Tutti salvi per amore,” in onda su Rai 3 in seconda serata.

L’Attuale Successo con “Oggi è un Altro Giorno”

Dal 7 settembre 2020, Serena Bortone è al timone di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. La sua carriera, segnata da una crescente popolarità e diversità di ruoli, ha dimostrato la sua abilità e versatilità come conduttrice e giornalista.

Come avrete certamente intuito, la giovane e sorridente bambina nella foto è diventata nient’altro che Serena Bortone, una delle figure più rispettate e amate della televisione italiana.