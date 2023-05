Omicidio di Alessandro Gozzoli: Fermato il secondo sospetto a Wembley, Inghilterra - Controcopertina

Nuovi sviluppi nel caso dell’omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano, nel bolognese, trovato morto sul suo letto a Casinalbo, nel modenese, lo scorso 10 marzo. La Polizia inglese ha arrestato un secondo sospetto a Wembley, Inghilterra. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell’arresto e le accuse mosse contro entrambi i sospettati.

L’arresto del secondo sospetto

Il secondo sospetto è un 21enne rumeno, catturato dalla Polizia inglese a Wembley. Questo avviene dopo che un ventenne rumeno, connazionale del secondo sospetto, era stato arrestato in Romania nei giorni scorsi. Il giovane arrestato in Romania, attualmente detenuto nel carcere Sant’Anna di Modena, ha scelto di non rispondere durante gli interrogatori. Entrambi i sospettati sono accusati di omicidio volontario, rapina e indebito utilizzo della carta di credito della vittima. Le autorità dei Carabinieri di Modena hanno già avviato le procedure per l’estradizione del secondo sospetto in Italia.

Con l’arresto del secondo sospetto a Wembley, Inghilterra, nel caso dell’omicidio di Alessandro Gozzoli, ci sono nuovi sviluppi che potrebbero portare alla luce la verità su questo terribile crimine. Le accuse di omicidio volontario, rapina ed indebito utilizzo di carta di credito gettano luce su un possibile movente dietro questo tragico evento. Le autorità italiane stanno lavorando per assicurarsi che tutti i responsabili vengano portati alla giustizia. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda, nella speranza che la famiglia di Alessandro Gozzoli possa trovare giustizia e pace.