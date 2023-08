Omicidio Iris Setti: dichiarazioni della procuratrice fanno scalpore

Dichiarazioni Controversie sulla Figura dell’Assassino

Una sorprendente rappresentazione dell’assassino da parte della procuratrice facente funzioni di Rovereto, Viviana Del Tedesco, emerge in una recente intervista. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“Non aveva una sfilza di precedenti significativi.”

“Era puntuale e collaborativo.”

“È un uomo dal fisico spettacolare.”

Secondo Del Tedesco, non erano presenti segni premonitori che avrebbero potuto predire la pericolosità di Chukwuka Nweke, l’uomo di 37 anni di origini nigeriane coinvolto nell’omicidio.

Reazione della Rete Nazionale Antiviolenza

La Rete Nazionale Antiviolenza (D.i.Re.) ha risposto con una lettera aperta all’intervista della procuratrice. Nella lettera, l’associazione esprime la sua preoccupazione riguardo alle dichiarazioni, sottolineando come esse non siano pertinenti, in particolare in relazione alla brutale aggressione e morte di Iris Setti.

Associazione Nazionale Magistrati Interviene

L’Associazione Nazionale Magistrati del Trentino-Alto Adige ha rilasciato una dichiarazione, criticando le parole di Del Tedesco e definendole “inopportune”. Sottolineano l’importanza di mantenere “limiti di continenza e pertinenza” nelle interazioni con i media.

Reazioni Politiche

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha etichettato le parole di Del Tedesco come “scioccanti e imbarazzanti”. Anche Claudia Eccher, consigliera del Consiglio Superiore della Magistratura, ha espresso preoccupazione, suggerendo che potrebbero esserci state negligenze da parte dei magistrati nel trattare casi simili di violenza.

Prossimi Passi e Ricordo delle Vittime

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha annunciato una visita a Rovereto per rendere omaggio a Iris Setti e riflettere sul recente aumento di episodi di violenza nella città.