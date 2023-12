Ornella Vanoni, una vita senza freni: amori, depressione e droghe leggere

Ornella Vanoni, l’indimenticabile interprete della canzone italiana, ha rilasciato un’intervista senza filtri che copre un’ampia gamma di argomenti, dai suoi amori storici come Giorgio Strehler a Gino Paoli, fino alle sue riflessioni sulle droghe leggere e alla sua battaglia contro la depressione. L’intervista è stata condotta nel podcast di Gianluca Gazzoli, e non ha lasciato nulla al caso.

Un Appello per l’Impegno Maschile

La leggendaria cantante ha fatto un appello affinché siano gli uomini a sostenere le donne e a contribuire alla raccolta fondi per affrontare le problematiche legate alla violenza di genere. Secondo Ornella, più uomini si uniscono a questa causa, più è probabile che si ottengano risultati positivi nella lotta contro la violenza sulle donne.

Il Confronto con la Depressione

Vanoni si è anche aperta riguardo alla sua esperienza con la depressione. Ha affermato di aver affrontato più di una depressione nella sua vita, ma ha sempre cercato aiuto e continua a farlo. Ha condiviso la sua determinazione a vivere nonostante le difficoltà e ha sottolineato quanto sia importante affrontare la depressione in modo positivo.





L’Uso Terapeutico delle Droghe Leggere

In modo schietto, Ornella Vanoni ha ammesso di fumare erba prima di andare a dormire da oltre cinquant’anni. Ha descritto questa abitudine come un’importante parte del suo rituale notturno e ha scherzato sul fatto che avrebbe avuto bisogno di una badante che le preparasse le canne. Ha sottolineato che usa la cannabis in modo terapeutico e che questo le aiuta a rilassarsi e a dormire meglio.

Amori e Delusioni

L’intervista ha anche toccato argomenti più intimi, come le relazioni sentimentali di Ornella. Ha parlato delle gioie e dei dolori delle sue storie d’amore, compresa la relazione con Giorgio Strehler, che lei ha definito il suo maestro. Ha ammesso che la loro storia è stata trasformativa ma che alla fine ha dovuto prendere una diversa strada. Ha sottolineato il profondo amore che Strehler provava per lei.

Ornella ha anche condiviso il suo rapporto con Gino Paoli, rivelando che piangeva spesso a causa della loro situazione complicata. Nonostante le difficoltà e le delusioni, è nata una grande amicizia tra loro.

Questa intervista senza censura offre uno sguardo intimo sulla vita e le esperienze di una delle icone della musica italiana, una donna che ha affrontato sfide personali e continua a farlo con coraggio e autenticità. La sua storia è un’ispirazione per tutti coloro che lottano con le proprie battaglie interiori.