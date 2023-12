Il 2024 è arrivato, e con esso, nuove prospettive astrologiche per tutti noi. In questo articolo, esamineremo cosa riserva l’oroscopo per il nuovo anno, con un focus speciale sui segni d’aria, ma senza tralasciare gli altri segni zodiacali.

Segni d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Anno di Opportunità e Energia Positiva

Per i segni d’aria, ovvero Gemelli, Bilancia e Acquario, il 2024 si prospetta come un anno ricco di energia positiva e opportunità. L’arrivo di Plutone in Acquario il 21 gennaio e di Giove nei Gemelli il 25 maggio porterà una ventata di vitalità e una spinta verso una maggiore libertà di movimento. Questi segni potranno godere di fortuna e buonumore, vivendo una fase particolarmente favorevole.





Toro, Capricorno e Vergine

Inizio Promettente

Il Toro inizia l’anno con il sostegno di Giove, il pianeta della fortuna, promettendo successo e prosperità. Anche Capricorno e Vergine vedranno i favori della sorte girare a loro favore. Con Plutone che abbandona il Capricorno dopo 15 anni, questi segni sperimentano un sollievo dai pesi del passato, aprendo la strada a nuove opportunità e vivendo una profonda trasformazione interiore.

Sfide e Cambiamenti

Toro, Leone e Scorpione

Plutone in Acquario, tuttavia, presenta nuove sfide per alcuni segni, come Toro, Leone e Scorpione. Li costringerà a rinascere e ad abbracciare un percorso di trasformazione. Dovranno liberarsi di ciò che non è più utile, eliminando le vecchie abitudini e abbracciando le crisi come occasioni di crescita. Anche se Plutone farà un breve ritorno in Capricorno tra settembre e novembre per concludere alcune questioni in sospeso, il processo di trasformazione sarà ormai iniziato.

Metamorfosi e Reinvenzione

Leone, Toro e Scorpione

Plutone porterà una metamorfosi significativa, specialmente per i segni di Leone, Toro e in parte per lo Scorpione. Questa sarà l’opportunità di reinventarsi, affrontare sfide e scoprire nuovi poteri interiori. La trasformazione sarà profonda e richiederà adattamenti radicali, ma aprirà anche la strada per esplorare nuove potenzialità e orizzonti. Il 2024 sarà un anno di crescita e cambiamento per molti, con l’astrologia che offre preziose indicazioni su come navigare attraverso le sfide e abbracciare le opportunità che si presenteranno.