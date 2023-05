Oroscopo Branko 10 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Non dovresti prendere troppo a cuore le distanze che il tuo partner di solito segna tra di voi. Le energie astrali potrebbero tenere a bada la tua anima gemella oggi. Ariete, dovresti unirti al gioco, mantenere il tuo senso dell’umorismo e divertirti a flirtare con lei come nei primi giorni della tua relazione. Dovresti forzare l’incantesimo fino a quando l’altro non si ammorbidisce. Dovresti preparare una sorpresa, quindi prepara una cena solo per due e dai prova della tua fantasia e audacia.

Toro

In questo giorno potresti diventare impaziente con certi obblighi familiari che ti sopraffanno. Sei un po’ stanco di portare i bambini a lezione di calcio o di danza classica, andare a fare shopping… E in questo giorno, le faccende domestiche potrebbero accumularsi ancora di più. Toro, dovresti cercare di essere più generoso e dare più ore del tuo tempo. Il tuo partner apprezzerà che tu dia una mano e i tuoi figli saranno felici di averti tutti per loro.

Gemelli

In questo momento tutto ciò che ha a che fare con l’amore è molto confuso per te. Gemelli, potresti anche guardare la tua relazione in un modo leggermente grigio, perché ci sono stati alcuni alti e bassi di recente. Tutte le relazioni devono affrontare la sfida del tempo. Non arrenderti. Non tutto è facile e semplice. Questo sarà un giorno utile per migliorare e chiarire le cose. Con un po ‘di pazienza, amore e comunicazione sarai in grado di fare grandi passi avanti.

Cancro

Nel momento preciso in cui tutto è organizzato e quando il lavoro inizia a girare, arriva l’amore e capovolge tutto. Cancro, la tua attenzione sarà improvvisamente monopolizzata dalla tua vita amorosa oggi. Questa non è necessariamente una cosa negativa, tutto dipende dal punto di vista che prendi. Ma ricorda, che questi due elementi sono parte integrante della tua vita, devi solo trovare la giusta proporzione.

Leone

Sei molto più lanciato di quanto pensi in questioni legate all’amore. Anche oggi potresti avere il desiderio di riempire la tua dolce metà di felicità. Leone, con grande facilità sarai affettuoso e cercherai più intimità. Se sei single, è un buon giorno per pianificare riunioni o fissare un appuntamento romantico. Ti sentirai sicuro e affascinante, quindi sei sicuro di attirare molti follower.

Vergine

Oggi potresti decidere di migliorare le tue relazioni romantiche. Vergine, sai molto bene come analizzare le persone e puoi quindi apprezzare ciò che deve essere cambiato nella tua relazione attuale. Dovresti scambiare diversi punti di vista con il tuo partner. Non dovresti aver paura di dare alcuni suggerimenti delicati. Siete entrambi consapevoli della noia che provoca la routine. Probabilmente è il momento di aggiungere un po ‘di sale e pepe alla tua relazione.

Bilancia

Non è sempre molto facile ottenere il riconoscimento che ti aspetti dal tuo partner. Ma oggi sembra che sarà più facile. Bilancia, dovresti aspettare di avere molte idee per valutare le tue qualità. Ma, soprattutto, non esagerare, perché sarà assolutamente inutile cercare di sedurla, da un punto di vista intellettuale o fisico, se non sei autentico e ti mostri come sei.

Scorpione

Oggi potresti trovarti in uno stato di completa confusione sentimentale. Inoltre, Scorpione, sarai disposto a non lasciare che quella situazione duri troppo a lungo. Potrebbe essere che nella tua relazione ognuno stia cercando di anticipare i desideri dell’altro. È abbastanza toccante, ma a volte porta a fraintendimenti piuttosto involontari. Quindi parla apertamente con il tuo partner del problema invece di cercare di leggere i suoi pensieri.

Sagittario

Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche nella vita familiare oggi. Non è che trascuri il tuo, perché la verità è che è piuttosto il contrario. Sagittario, piuttosto si tratta di sapere se mantieni abbastanza privacy per te stesso. Nei fine settimana dovresti cercare di alzarti prima per avere un po ‘di tempo per te stesso. Dovresti trasmettere il messaggio che devi stare da solo un po ‘più spesso.

Capricorno

La verità è che non fai esattamente merletti a tombolo quando si tratta della tua vita amorosa. Capricorno, le tue manifestazioni di affetto sono energiche e dirette, o inesistenti. Forse una giusta via di mezzo ti permetterebbe di vivere meglio la tua relazione attuale. Anche con un personaggio completo come il tuo, la verità è che un po ‘di moderazione sarebbe apprezzata. Questo equilibrio intelligente è difficile da trovare, ma molto efficace.

Acquario

Oggi non avrai altra scelta che usare la psicologia. Acquario, hai tutte le schede per trovarti in una situazione che devi gestire con tatto e sensibilità. Il tuo partner potrebbe farti alcune domande che la riguardano e per le quali non si sentirà soddisfatto con un “sì, sì, come vuoi …”. Lo stesso accadrà se hai figli. Le loro richieste, che sembrano anodine, nasconderanno un grande bisogno di attenzione.

Pesci

Durante il giorno potresti dare una forte spinta alla tua relazione. Inoltre, le energie positive incombono sulla tua vita amorosa. Se ultimamente tra di voi c’è stata un po’ d’acqua mista ad olio, la situazione dovrebbe essere completamente invertita. E se sei ancora single, queste buone influenze ti favoriranno anche. Pesci, prepara il tuo miglior numero di incantesimo perché ti sarà di grande aiuto.