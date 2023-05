Oroscopo Branko 11 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Il tuo modo di esprimere le cose oggi può farti sembrare impertinente, ma attraverserai comunque alcune barriere interessanti. La tua audacia pagherà, Ariete. I vostri sforzi non vi scoraggeranno. Sarebbe un peccato e inutile chiudere la mente ai cambiamenti che ora sono essenziali. Non si compete con nessuno, quindi perché comportarsi come se il pericolo fosse dietro l’angolo? Rilassati e lasciati andare. Nulla di importante potrebbe alterare la tua vita amorosa.

Toro

Oggi dovresti stare attento con le questioni finanziarie perché potrebbe esserci una sorta di confusione o inganno. Non credere a tutto ciò che vedi o senti. Tuttavia, Toro, se ti muovi nella giusta direzione, potresti iniziare a lavorare verso i tuoi obiettivi. Sarai istintivamente protettivo nei confronti del tuo partner. Non lasciare che ti infastidisca troppo, sta a te trovare i giusti confini. Prima di risvegliare improvvisi desideri di indipendenza che troveresti preoccupanti.

Gemelli

Oggi potresti sentirti scoraggiato o avvilito dal mondo. Questi sentimenti di inadeguatezza sono una fugace nuvola nera all’orizzonte. Gemelli, rilassati. Anche questo passerà. Devi allontanarti dalla tua routine quotidiana. La revisione che farai ti porterà ad adottare nuovi e più profondi valori. La tua mentalità ti aiuterà ad alleviare le cose quando si tratta delle tue emozioni. Sarai più obiettivo e non sarai offeso da cose che ieri si sono rivelate una minaccia per te.

Cancro

Questa potrebbe essere una giornata impegnativa perché è facile per te avere dubbi su qualcosa. Sarai anche più impulsivo del solito. Evita sport estremi e discussioni tempestose. Tuttavia, Cancro, saprai come risolvere un conflitto a tuo vantaggio. Sii te stesso e tutto funzionerà. Sei pronto a fare concessioni che miglioreranno positivamente la tua relazione. Se sei single, ora è il momento di uscire e incontrare nuove persone. La fortuna è dalla tua parte.

Leone

Oggi potresti avere un incontro in cui riaffiorano vecchi ricordi. Tutto andrà bene se manterrai un atteggiamento positivo. Sarai di ottimo umore, ma rischi di esaurire le persone intorno a te. Maneggia gli altri con attenzione e incanala la tua energia in modo utile. Leo, è meglio lavorare su un compromesso che avere un argomento esplosivo. Sei abbastanza intelligente da raggiungere un accordo soddisfacente con il tuo partner.

Vergine

Oggi il clima potrebbe essere teso sul fronte delle relazioni. Troverai un terreno comune, quindi pensa a evitare discussioni. Le circostanze sono un motivo per tenere separata la tua vita privata. Non ci sono nuvole in vista. C’è qualcosa di preoccupante nella relativa calma che regna sulle vostre relazioni strette. Ma le sue preoccupazioni sono infondate. Vergine, saprai che questo è vero la prossima settimana.

Bilancia

Oggi troverai mille e una cose da fare, ma dovresti rallentare. Sei in ottima forma, nonostante tu sia sempre più emotivo, il che ti fa comportare in modo sfrenato, ma questi eccessi ti fanno sentire più ottimista. Bilancia, non sarai molto disponibile per il tuo partner. Metti da parte le tue preoccupazioni domestiche, devi tenerle separate ora più che mai. La tua capacità di fare marcia indietro è ciò che ti aiuterà a trovare soluzioni.

Scorpione

Le notizie inaspettate ti metteranno in uno stato d’animo radioso e sarai più conciliante. Una sensazione di relax e benessere interiore permette di ricaricare le batterie. Concentrati sul tempo libero e questo ti aiuterà a rilassarti. Mi verranno in mente nuovi piani. Non dubitare così tanto di te stesso perché ti sta trattenendo. Oggi, alcuni Scorpioni vorranno fare dichiarazioni appassionate e saranno sopraffatti dall’amore, spingendoli all’eccesso sensuale. Lasciati andare e non menare il cespuglio, perché ti farebbe sembrare goffo.

Sagittario

È molto probabile che oggi sarai entusiasta dei piani di viaggio o di alcune idee sulla filosofia, la politica, la religione o forse una questione razziale. Sagittario, senti che c’è qualcosa in gioco. Nel frattempo, le conversazioni con partner intimi e amici sono confuse. Non correre rischi. Noterai molto bene la mancanza di sensibilità e vedrai chiaramente attraverso i giochi di alcuni individui. Sarai in grado di gestire la sensibilità del tuo partner nonostante la tua impazienza.

Capricorno

Oggi odieresti perdere soldi a causa della stupidità o della negligenza. Quindi, fai attenzione perché potresti non avere idee precise su come affrontare la proprietà condivisa o il debito. Qualcuno più vecchio ti aiuterà a migliorare il modo in cui vedi le cose. Il tuo partner sta attraversando una fase di sviluppo dell’autoaffermazione. Capricorno, non essere spaventato da questo cambiamento. Solo essendo onesti puoi ottenere punti a tuo favore. Mantieni la calma e non forzare le cose.

Acquario

Dovrai passare dall’avere le tue idee in testa a metterle in pratica, dalla riflessione allo scambio di idee e alla loro comprensione. Tuttavia, un immenso bisogno di agire può spingerti a prendere decisioni affrettate. Acquario, sii obiettivo nelle tue scelte. Hai i mezzi per costruire connessioni durature e il consiglio di un amico ti pagherà. Non esitare a cambiare la tua melodia per raggiungere i tuoi obiettivi. Dovrai mostrare empatia e gentilezza nei confronti del tuo partner.

Pesci

Oggi qualcosa legato alla tua salute o forse un animale domestico potrebbe eccitarti in modo significativo. A sua volta, questo potrebbe innescare una sorta di comunicazione confusa con un membro della famiglia. Stai attento. Pesci, le richieste che fai nella tua relazione possono sembrare troppo pesanti per il tuo partner. Tuttavia, non diventare irritabile, sii paziente. L’amore e l’amicizia saranno legati durante i nuovi incontri. Esci con gli amici e mangia il mondo.