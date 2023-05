Oroscopo Branko 28 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Questo giorno non potrebbe essere più leggero di quanto non sia già. Ma per una volta, Ariete, non sarai dell’umore giusto per fare battute. Nella tua famiglia, specialmente le situazioni che sopporti con il tuo partner o con i tuoi figli, durante il giorno di oggi sarà puramente e semplicemente impossibile da vivere. Quindi non arrabbiarti più del necessario: agisci, parla e prendi decisioni. Senza dubbio il tuo capirà.

Toro

È più che possibile pensare e dire che da qualche tempo ti comporti come un chimico nel suo laboratorio privato. Hai esperienze divertenti, forse a volte un po ‘esplosive, ma niente e nessuno può fermarti. E la verità è che se durante il giorno qualcuno cercasse di vietarti di condurre i tuoi esperimenti o di entrare e lavorare nel tuo laboratorio, troveresti un Toro più che risolto e lanciato.

Gemelli

Molto probabilmente, un grande trambusto sta influenzando la privacy dei Gemelli in questo momento. E, nel tuo caso, ci si aspetta che questo sia legato a una profonda trasformazione nel tuo comportamento. Se la tua vita quotidiana o familiare sembra un po ‘difficile, non incolpare le persone intorno a te. Piuttosto, dovresti cercare l’errore in te stesso o nella tua possibile negligenza.

Cancro

Forse durante il giorno potresti sentirti un po ‘oppresso, Cancro. Potrebbe essere che ti sia stato chiesto di passare alla velocità successiva nel regno dell’amore e che non ti senti ancora pronto. Anche se tutto va bene, ci può certamente essere qualcosa che ti trattiene. Probabilmente, in questo momento vorresti investire il tuo tempo in altri luoghi oltre alla tua relazione.

Leone

Se senti che una corrente umanista altruista attraversa regolarmente il tuo cuore, la verità è che sarebbe abbastanza logico, Leone, se consideri il tuo cielo attuale. Ti muovi verso una maggiore libertà di movimento e, soprattutto, verso una maggiore libertà di essere te stesso. E, naturalmente, ti preoccupi di più della libertà degli altri. Anche se la domanda è se hanno anche la possibilità di liberarsi. Ora ti senti pronto a fare delle buone azioni ovunque tu sia.

Vergine

A te che piace essere guidato dalla passione, forse, in questo giorno di oggi, dovresti rivedere un po ‘il tuo punto di vista. Una conversazione accesa con colui che condivide la tua vita, la Vergine, ti riporterà sicuramente alla ragione e al buon giudizio. Ma da un lato, pensa che sia molto meglio. La tua relazione non può rimanere la stessa per sempre. Invece, considera questo piccolo brivido come l’inizio di un periodo più riflessivo del tuo amore. E altrettanto interessante.

Bilancia

Sicuramente oggi potresti andare da un buon amico per consigliarti su questioni relative alla tua vita amorosa. Bilancia, se non sai davvero dove ti trovi in questo momento, sarebbe bene confidarlo ai tuoi amici più cari. Parlare con il tuo partner con il cuore in mano ti aiuterà ad analizzare meglio ciò che ti sta accadendo. E le sue parole di conforto vi saranno di enorme sostegno.

Scorpione

Le influenze di questo viaggio potrebbero spingerti a prendere decisioni importanti. Devi affrontare diverse opzioni sia in ciò che influenza la tua vita amorosa sia in ciò che si riferisce alla tua vita professionale. Scorpione, potresti essere tentato di fare qualcosa motivato da questi disturbi, ma finora non hai fatto molti progressi. Non sarebbe saggio per voi rimandare di nuovo le vostre decisioni. Come ben sapete, alcuni treni non passano due volte.

Sagittario

Dovresti pensare e soppesare ogni parola che dici durante la giornata di oggi. Le influenze di questo viaggio potrebbero renderti un po ‘impulsivo. Sagittario, e potresti dire qualche parola in più. Spinti dal vostro entusiasmo, non è impossibile che andiate un po’ oltre nella vostra critica a un collega o all’azienda in cui lavorate. O forse nella tua vita di coppia lascerai nell’aria qualche riflesso più doloroso di quanto immaginassi. Quindi cerca di dominare te stesso.

Capricorno

Oggi vorrai volare da un posto all’altro, scoprire un nuovo ristorante che ha appena aperto, assistere a uno spettacolo, bere un drink in un locale alla moda o in un club privato, ammesso che tu possa farlo. Capricorno, non provare rimorso perché vuoi semplicemente divertirti e incontrare persone che vogliono la stessa cosa che fai tu. Quindi dovresti fare uno sforzo per divertirti, stasera, senza andare oltre.

Acquario

A volte ti chiedi se nella tua vita amorosa non tendi a ritirarti troppo in te stesso, Acquario. Potresti non sentirti molto soddisfatto della vita che conduci in questo momento, ma devi ammettere che non stai mettendo ogni opportunità dalla tua parte. Piuttosto, pensi di proteggerti mettendo una certa distanza tra te e gli altri. In effetti, corri il rischio di isolarti.

Pesci

In questo giorno dovresti essere un po ‘più gentile con le persone intorno a te. Nel caso in cui non l’avessi ancora notato, la verità è che spaventi un po ‘le persone con i tuoi modi un po ‘selvaggi e il tuo temperamento impossibile. Quindi ora è un buon momento per trasformarvi in un essere beatifico. Pesci, mostra il lato sensibile, sognante e tenero della tua personalità. L’amore e la compassione sono i modi migliori per conquistare la simpatia delle persone intorno a te.