Oroscopo Branko domani 1 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 1 marzo Leone

A causa di un influsso negativo di Nettuno, oggi avrete un alto rischio di conflitti con il vostro partner o con un vostro caro, crisi che potrebbero scoppiare inaspettatamente e anche per motivi assurdi. Non credere a tutto quello che ti dicono là fuori, in fondo sono molto invidiosi di te e non si divertono a vederti felice.

Oroscopo Branko 1 marzo Vergine

Il lavoro è sempre la tua grande passione ed è lì che solitamente trovi la tua felicità, e soprattutto oggi ti conviene mettere tutte le tue energie in questo ambito perché, altrimenti, la vita intima potrebbe darti qualche disagio. Sei molto perfezionista e molte volte tendi a vedere il male o il tradimento dove in realtà non c’era niente.

Oroscopo Branko 1 marzo Bilancia

Mentre le persone intorno a te esplodono in conflitti o discussioni sterili su questioni senza importanza, tuttavia, tu, con l’abilità che ti caratterizza, saprai andare avanti, avanzare e persino superare molti di loro rimanendo fuori dalle turbolenze. Sarà una giornata favorevole per gli affari economici.

Oroscopo Branko 1 marzo Scorpione

Oggi la tua testa e il tuo cuore andranno in direzioni diverse, almeno in molti momenti. Se la tua testa vince, tutto andrà bene e avrai una giornata fruttuosa con iniziative o decisioni corrette; ma se il tuo cuore prevale, ti aspettano tante tensioni e alti e bassi emotivi. Oggi vedrai tradimenti e male dove non ce ne sono.