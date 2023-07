Oroscopo Branko domani 10 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

La prevenzione è, oggi, il miglior consiglio. Non aspettare che i problemi di salute che ora sono solo sintomi giungano al termine e affrontali alla radice. I tuoi amici ti supportano nei tuoi progetti personali e professionali. Approfitta di questo slancio e non esitare a chiedere favori, ma non dimenticare di ringraziarli per il supporto. A volte, hai l’impressione che i giorni passino senza che tu riesca a riempire la tua vita con le cose che vorresti. Questi pensieri sono il risultato di uno stato di forma bassa.

Se stai pensando di fare un grosso esborso di denaro, interrompi i tuoi piani se ti sorge il minimo dubbio o devi affrontare una scelta delicata. Questa sarà una buona giornata per rafforzare i rapporti con gli amici. Cogli l’occasione per divertirti e dimentica le preoccupazioni che ti hanno travolto così tanto nelle ultime settimane. Non permettere loro di continuare a usarti contro altre persone, questo non è nei tuoi interessi. Tira fuori il genio che ti porti dentro e lascia andare le cose come pensi.

Gemelli

Se ancora non hai un partner, cercane uno oggi nel tuo ambiente più vicino. Potresti persino riscoprire qualcuno che ti è sempre stato molto vicino. La tua mente è ora libera dai pensieri negativi e si muove verso la chiarezza di cui hai bisogno. L’assenza di preoccupazioni ti permetterà di vivere meglio. Metti in atto i piani che hai preparato negli ultimi tempi. In campo professionale avrai semaforo verde in questi giorni, non lasciare che diventi rosso.

Cancro

Cerca di controllare oggi la tua voglia di spendere in modo quasi compulsivo, perché anche se si tratta di piccole spese, l’importo a fine mese può sorprenderti. La discrezione è sempre stata una delle tue caratteristiche principali, ma oggi sarai tentato di infrangere questa regola per tornaconto personale. Non farlo. I buoni risultati ottenuti nel tuo lavoro hanno innalzato la tua autostima e questo ti spinge a nuove sfide con forza. Novità in campo sentimentale.