Oroscopo Branko domani 11 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potresti impressionare chi ti circonda con le tue capacità di parlare. Non abbiate paura di esprimere le vostre opinioni in pubblico, con tutta la passione che vive in voi. Hai un talento inestimabile per sedurre e convincere coloro che ti circondano con parole ben scelte. È il giorno perfetto per esercitare questo talento. Senza esitazione, dì tutto ciò che ti viene in mente.

Toro

È giunto il momento per te di prenderti cura delle tue relazioni con le persone che ti circondano. Se stai lavorando in team su un progetto, potrebbe essere necessario riequilibrare le responsabilità reciproche. Se fai tutto, assicurati che il tuo partner inizi a sentirsi un po ‘più coinvolto. Nella tua vita privata, può anche essere necessaria una distribuzione più equa dei compiti. Ad esempio, che il tuo partner è più responsabile con gli obblighi domestici.

Gemelli

Senza dubbio oggi potreste avere alcune discussioni entusiasmanti. Vuoi parlare ed esprimere le tue idee con forza ed eloquenza. Soprattutto, dai tuoi argomenti preferiti, come tecnologie, politica ed ecologia. Senza dubbio, sarai inesauribile e diabolicamente convincente. Ma questo desiderio di parole vale anche per la tua vita privata e potresti lanciare una dichiarazione d’amore infuocata. La tua mente è quella che dirige il gioco e impressionerà più di uno.

Cancro

Questo giorno è forse il momento perfetto per smettere di correre, nel senso più ampio della parola. Sarete molto richiesti da alcuni membri della vostra famiglia e dai vostri amici, e vi sentirete obbligati ad ascoltare con molta attenzione le richieste reciproche. Oggi dovresti dirigere la tua favolosa energia al cuore delle cose, potresti persino perforare alcune casseforti perché contengono veri tesori.

Leone

Durante il giorno vorrai lasciare la tua prenotazione, quindi dovresti superare la tua naturale timidezza e telefonare a quella persona che vorresti rivedere di nuovo. Sai, non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Dovresti anche affrontare i tuoi desideri per padroneggiarli meglio. Forse l’idea di un appuntamento romantico o professionale ti rende nervoso. Dovresti costringerti a contattare quella persona, prendere l’iniziativa. La passività ti paralizza, lo sai bene.

Vergine

Indubbiamente, in questo giorno avrai tutti gli elementi a portata di mano per poter trasmettere il tuo modo di vedere le cose. Nella tua particolare professione, dovresti aspettarti che le persone intorno a te siano particolarmente attente. Ora è il momento per te di cogliere l’opportunità di riaffermare te stesso attraverso le tue idee. Se le tue emozioni non sono sempre con te in questo tipo di esercizio, oggi ti aiuteranno. Quindi non pensarci e vai avanti.

Bilancia

Questa giornata sarà piena di opportunità che potrai sfruttare. Durante una conversazione banale, potresti scoprire un’opportunità per realizzare un sogno che hai sempre avuto. Ma oggi sono le relazioni personali che contano, non l’esperienza. Quindi non esitare a riattivare la tua rete di amici e creare nuovi contatti. Formulate chiaramente i vostri desideri e la vostra ambizione. Parliamone. Qualcuno ti porterà alla porta in modo che tu possa bussare e vedere le tue speranze avverarsi.

Scorpione

Durante il giorno ti renderai conto che la precisione delle idee che circolano nell’aria non dovrebbe essere il tuo chiodo ardente a cui aggrapparsi. Tuttavia, potrebbe accadere che tu lasci la tua solita sensazione di relatività per presentare un punto di vista molto più acuto del solito. È molto facile sentire i membri del tuo segno eseguire questo esercizio, proprio perché non lo fanno assiduamente.

Sagittario

La tua attività mentale oggi sarà rafforzata. Siete sulla stessa lunghezza d’onda dei vostri interlocutori e improvvisamente sorge un potente scambio intellettuale tra di voi. Potresti anche non aver bisogno di parlare per farti capire. La comunicazione scorre da sola. Lavori per telepatia. Cogliete l’occasione per gettare le basi per un progetto comune perché ci sono poche possibilità che sorga un malinteso tra di voi. Le tue emozioni sono in modalità standby.

Capricorno

Durante il giorno il tuo desiderio di compiacere sarà particolarmente acuto. Ti sorprenderai cercando di sedurre qualsiasi donna / uomo che è alla tua portata. Non tagliarti e lascia che il tuo cuore brilli con tutta intensità. Potrebbe benissimo essere che tu voglia solo conoscere altre fonti di affetto. Un consiglio, dovresti assicurarti di non attraversare confini che potresti rimpiangere in seguito.

Acquario

Il momento della rottura potrebbe essere arrivato oggi, perché senti una certa urgenza che la tua vita prenda un ritmo meno caotico. Se ti senti troppo dipendente da una relazione amichevole o romantica che ti disturba, cerca di prendere le distanze. È meglio viaggiare leggeri e circondarsi di persone positive. La fine di una storia non è la fine del mondo. Sii onesto con te stesso e fai scelte sane. Anche se lo trovi più facile a dirsi che a farsi.

Pesci

Molto probabilmente, oggi sarà un giorno pieno di eventi felici. Ti sentirai al centro dell’attenzione, specialmente quando si tratta di bellezza e amore. Quindi assicurati di essere affascinante come tutti pensano e cogli l’occasione per divertirti. Potresti persino levitare mentre cammini per strada di quanto ti senti fenomenale.