Oroscopo Branko domani 12 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Arriva un cambiamento inaspettato o anche cattive notizie inaspettate, forse la morte di qualcuno, un licenziamento o una rottura. Qualcosa finisce in modo imprevedibile, qualcosa che non è piacevole, ma che, tuttavia, potrebbe avere conseguenze positive per te, poiché per entrare in una fase migliore deve finire quella precedente.

Toro

Il passaggio del Sole nel vostro segno vi mette al riparo dalle grandi avversità e, al contrario, vi incoraggia a realizzare i vostri sogni più intimi oa compiere, almeno, passi importanti in quella direzione. E proprio oggi vivrai una giornata un po’ magica in cui vedrai come è possibile realizzare i tuoi sogni.

Gemelli

Oggi la Luna sarà in posizione avversa e contribuirà a rendere la vostra giornata più complicata e le cose non andranno come vorreste, provocandovi anche grande irritazione o tendenza a sentirvi molto turbati. Se possibile, ti conviene non prendere iniziative importanti oggi, altrimenti pensaci con calma.

Cancro

Oggi vivrai momenti di grande ottimismo in cui sarai sicuro che i tuoi sogni si realizzeranno e potrai arrivare dove vuoi. Non c’è dubbio che questo potrebbe accadere e i pianeti sono sempre più a vostro favore, ma per questo è conveniente che sogniate di meno e combattete di più. Ma ora i tuoi sogni sono più piacevoli.