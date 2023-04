Oroscopo Branko domani 13 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Siete in un ottimo momento per quanto riguarda il lavoro, e questa settimana ne avrete chiari segnali, soprattutto la fortuna vi accompagnerà chiaramente nel caso in cui dobbiate viaggiare o svolgere qualche attività imprenditoriale o lavorativa legata agli stranieri . Ma ci sono rischi di disordini familiari.

Vergine

Un’ottima giornata per questioni legate al denaro, affari e cause legali o scartoffie, in cui mostrerete anche insolita lucidità o intuizione, oltre ad avere l’aiuto della fortuna. La maggior parte di questo mese sarà più favorevole o addirittura felice del normale per te. Devi muoverti molto.

Bilancia

Preoccupazioni o perplessità su denaro, affari e beni materiali in genere, che vi faranno iniziare la giornata con un aspetto un po’ cupo. Ma non ci vorrà molto perché si ribalti in modo positivo quando vedi chiaramente che la fortuna è con te e che tutti i problemi si risolvono facilmente.

Scorpione

Trionfo o imposizione sui tuoi nemici, concorrenti o persone che, in un modo o nell’altro, stanno bloccando o ostacolando i tuoi sforzi per andare avanti con ciò che ti interessa di più in questo momento. È una giornata chiaramente favorevole per te, anche se le cose non saranno facili, ma sarai molto ispirato dalle tue azioni.