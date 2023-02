Oroscopo Branko domani 14 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 14 febbraio Sagittario

Hai motivi per essere arrabbiato per le cose che stai passando, ma fai attenzione con chi lo paghi, perché potresti anche perdere un amico. A volte pensi che nemmeno con sette vite di lavoro saresti in grado di guadagnare i soldi di cui pensi di aver bisogno. Le tue aspirazioni sono costantemente rimandate, sii paziente. Cerca di fare un po’ di pulizia nei tuoi effetti personali, perché stai accumulando un sacco di cose inutili che finiranno per far crollare la tua stessa mobilità.

Oroscopo Branko 14 febbraio Capricorno

Giorno indicato per esaltare i tuoi impulsi sessuali. Troverai nel tuo partner abituale un’insolita ricettività, cogli l’occasione per esplorare nuovi territori. Avrai voglia di intrattenerti con cose non legate al tuo lavoro, ti confonderai troppo e alla fine riceverai una meritata sgridata per non aver portato a termine i tuoi compiti. Il lavoro che hai svolto negli ultimi mesi finalmente ti ripagherà. Potrebbero non essere spettacolari, ma è un inizio. I mal di testa continuano.

Oroscopo Branko 14 febbraio Acquario

Tra le tante opzioni che una giornata come questa può offrirti, scarta quelle che sono legate ad acquisti o acquisizioni importanti. Le stelle ti spingono oggi verso il godimento dei piaceri più banali che sono alla tua portata. Non resistere troppo, perché il tuo umore potrebbe cambiare. Durante tutta la giornata vedrai come viene risolto uno dei tuoi problemi principali e come, poche ore dopo, ne appare un altro che lascia il precedente come un brutto scherzo.

Oroscopo Branko 14 febbraio Pesci

Non avere fretta nelle questioni legate all’amore e lascia che le cose accadano da sole. Forzare la situazione con fretta può rovinarla. Oggi dovrai scegliere tra due persone in una situazione molto interessante e con poco tempo per decidere. Non lasciarti trasportare dalle apparenze e cerca di andare più in profondità. A volte vorresti che la giornata avesse più ore e che l’orologio corresse più lentamente. Cerca di organizzarti meglio, ma non eliminare gli spazi per il riposo.