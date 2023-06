Oroscopo Branko domani 14 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Stai attraversando un momento della tua vita in cui la stabilità è molto importante. Devi fuggire dalle relazioni superficiali e cercare una persona di cui ti puoi fidare. Qualcuno ti farà una confidenza che ti lascerà piuttosto sorpreso. Non credere al valore nominale a tutto ciò che senti, anche se non puoi smettere di tenerne conto. I riaggiustamenti che stanno avvenendo nella tua vita sono un sintomo di crescita interiore, anche se non trovi tutte le soluzioni giuste, mettersi al lavoro è un progresso.

Devi essere pronto a combattere per ciò che ritieni giusto, ma ricorda che coloro che hanno punti di vista diversi sono solo i tuoi avversari, non i tuoi nemici. I problemi degli altri ti assalgono, ma non potrai fare molto per evitarli. Troverai problemi dove pensavi che non ce ne fossero. Attenzione al lavoro. Hai bisogno di tante attenzioni e affetto in questi giorni, ma devi stare molto attento a dove lo cerchi, perché una relazione che inizia ora potrebbe non finire molto bene.

Gemelli

Il peggior errore che potresti fare oggi è sottovalutare i punti di forza degli altri e sopravvalutare i tuoi. Entrambe le analisi sono importanti per fare una buona diagnosi. La tua innata capacità di risolvere i problemi ti farà risparmiare un sacco di tempo oggi, dedicalo alla tua famiglia e alle persone che ami. Hai bisogno di più calore umano. Devi metterti al primo posto, migliorare la tua autostima e credere nelle tue possibilità di successo. In questo modo capirai molto meglio tutto ciò che ti accade.

Cancro

In questo momento non hai altra scelta che fidarti e accettare l’aiuto che qualcuno ti offre. Tu solo non sarai in grado di uscire dal pantano in cui ti sei cacciato senza rendertene conto. Responsabilità e preoccupazioni riducono notevolmente il tuo spazio vitale privato e questo influisce negativamente sui tuoi rapporti sentimentali. Fai qualcosa per correggerlo. Pensa molto bene a ogni passo che fai oggi, perché la fortuna non sarà dalla tua parte. Richiederà molta attenzione per completare la tua giornata lavorativa senza battute d’arresto.