Oroscopo Branko domani 14 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Ora sei in prima linea e non dovresti preoccuparti che alcune persone non ti capiscano, è il piccolo prezzo che devi pagare. Stai molto attento con l’orgoglio incompreso. Oggi sei molto incline a farti ingannare da belle parole e da promesse che non saranno mai mantenute. Devi essere un po’ più sospettoso. Fai molta attenzione a quello che dici di fronte ad altre persone, specialmente agli estranei. I tuoi desideri di condividere e comunicare possono portarti molti problemi oggi.

Capricorno

La comunicazione con le persone importanti nella tua vita deve essere diretta, senza alcun intermediario. E ricorda che non tutti quelli che affermano di essere tuoi amici lo sono davvero. Hai bisogno di guida e anche di protezione. Non è questo il momento di mostrarsi autosufficienti, se dovete chiedere aiuto fatelo il prima possibile senza falso orgoglio. Hai molti desideri di divertimento e non dovresti sopprimerli. Troverai il sostegno dei tuoi amici e la scia dell’amore, o un’avventura occasionale, potrebbe attraversare il tuo cammino.

Acquario

Le risposte alle tue domande sono più vicine di quanto pensi, basta cercare nel posto giusto o nelle persone giuste. Vivi con sempre più speranza. Le persone che ti criticano adesso verranno da te in futuro per chiederti perdono, ma ciò non ti libererà dal passare dei brutti momenti. Difenditi con dignità. I tuoi problemi non si risolveranno da soli, devi affrontarli con tutta la tua energia e dedizione. Prendi l’iniziativa in qualcosa che ti ha colpito seriamente.

Pesci

Ciò che pretendi dagli altri devi trovarlo nello specchio di ciò che offri. Alcune abitudini negative possono danneggiare e deteriorare le tue attuali relazioni sentimentali. Fermati un attimo a riflettere attentamente prima di agire, non dovresti avere fretta di risolvere problemi importanti. La calma è meglio per te della velocità. Una persona che si muove intorno a te prende molto sul serio le tue parole, anche se non sempre lo pensi davvero. Pertanto, devi stare estremamente attento a ciò che dici in pubblico.