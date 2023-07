Oroscopo Branko domani 14 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Vuoi abbattere le barriere, ma non mettere il carro davanti ai buoi, fai la cosa giusta. C’è troppo stress intorno a te, non puoi fare di più. Faresti meglio a cercare un ambiente tranquillo. Questo non è il momento di essere in disaccordo con l’amministrazione o chiedere un aumento. Una Venere conciliante favorirà la tranquillità nella tua vita amorosa. Il piacere sensuale e le emozioni si uniscono dentro di te e non c’è conflitto in vista. State fluttuando in un’atmosfera di voluttà.

Toro

Oggi bandirete risolutamente le vostre preoccupazioni per sfruttare al meglio la vita il più possibile. Hai bisogno di riposare ed esercitare, quindi fai un’attività sportiva. La tua libido ti spingerà a concederti davvero il piacere di raggiungere nuovi livelli di intimità. Sarà troppo allettante, ma ti sentirai veramente felice con te stesso. Troverai difficile tollerare la mancanza di sensibilità dietro il gioco di alcune persone. I vostri rapporti di lavoro vi daranno soddisfazione. Sei molto più apprezzato di quanto pensi.

Gemelli

Stai trovando le acque più calme. È tempo di fare un passo indietro rispetto alle ultime settimane. Sarai in ottima forma oggi, soprattutto se ti concentri sul tuo sport preferito. Sfrutta al massimo la vita. Oggi ci sarà una necessaria conversazione casuale tra te e il tuo partner. Apri il tuo cuore e le tue paure si trasformeranno in emozioni. Non essere così severo con te stesso, dovresti spingerti oltre i limiti. È tempo di cercare un lavoro migliore, un aumento o un cambio di reparto.

Cancro

I tuoi limiti morali saranno messi alla prova. Saprai come disarmare i tuoi avversari senza mantenere di nuovo la parola. La mancanza di attenzione ti dice che sarà il momento di concentrarti di più su te stesso. Assicurati di mantenere l’efficienza. Rimani paziente e vedrai che tutto ciò che trattieni oggi ti farà avanzare domani. Il tuo desiderio di stabilità nella tua vita amorosa ti rende meno ricettivo alle opportunità di celebrazione. Puoi superarlo semplicemente lasciando che le cose seguano il loro corso naturale.

Leone

Troverai un supporto che ti ripagherà a settembre. Questo è un buon momento per fare rete. Un’opportunità di cambiamento nella tua sfera emotiva ti coglierà di sorpresa. Riunitevi e prendetevi il vostro tempo prima di prendere decisioni radicali, in quanto avrà effetti a lungo termine. Le domande sul denaro saranno meno complicate del solito; Nulla ostacolerà le tue azioni. Non entrare in polemiche! Hai bisogno di prendere un po ‘d’aria fresca.

Vergine

Oggi una preoccupazione che permetterebbe a un sogno molto vecchio di tornare sulla scena potrebbe essere risolta. È diventato più possibile di quanto tu abbia mai pensato. Seriamente, devi fare una vacanza e stare da solo per valutare la situazione. Questa è una giornata molto soddisfacente sul fronte umano ed emotivo in particolare. Potrebbe emergere una dimensione nuova e molto benefica. Il dialogo è la strada da percorrere, quindi non farlo da solo!

Bilancia

Stai proiettando i tuoi desideri sugli altri e questo non è il momento di iniziare grandi discussioni. Un consiglio, concediti del tempo e non pensare ai problemi attuali, poiché sei sotto pressione. Le tue amicizie saranno utili per vedere la tua vita amorosa da un punto di vista positivo. Ti avvicinerai al tuo partner e sarai bravo a comunicare con loro. L’atmosfera al lavoro si sta alleggerendo e il buon umore e l’aiuto reciproco sono all’ordine del giorno tra i tuoi colleghi. Attenzione alle discussioni in quanto saranno piuttosto controverse.

Scorpione

Oggi passerai dalla formazione positiva per migliorare le tue conoscenze, ma è importante che tu indaghi. Qualcuno più giovane di te sarà il miglior supporto per questo. Avrai più fiducia in te stesso e un crescente bisogno di trasformare i tuoi sogni in realtà. Saprai come e dove fare sforzi per migliorare la tua vita amorosa. Le tue emozioni ti stanno spingendo nella giusta direzione. Gli incontri sembrano molto promettenti. La tua onestà e correttezza ti aiuteranno a evitare una trappola. Sii completamente te stesso, ma fai attenzione alle tentazioni.

Sagittario

Dovresti vivere la vita al massimo senza restrizioni e non preoccuparti così tanto dei dettagli. Fai un respiro più profondo e troverai la calma di cui hai bisogno per i cambiamenti che stai organizzando. Il tuo atteggiamento spensierato può renderti troppo passivo. Rimani vigile, in particolare con i clienti. Non dovresti esitare a offrire aiuto. Ciò ti consentirà di creare collegamenti utili per progetti futuri. Ti sentirai più aperto al solito ai pensieri e ai suggerimenti. Ma attenzione a non prendere sul serio commenti innocenti, oggi sei troppo sensibile!

Capricorno

Oggi sarete meravigliosamente incoraggiati. Gli incontri che avrete saranno piacevoli e aumenteranno la vostra fiducia. Devi trovare un equilibrio tra il mentale e il fisico. Hai l’opportunità di riaccendere la tua vita amorosa, ma devi abbandonare la tua tendenza a rilassarti su questo problema affinché si sviluppi. Se sei single, apri gli occhi! Al lavoro, l’influenza di Giove ti porterà nella giusta direzione e ti incoraggerà a parlare liberamente.

Acquario

La tua chiarezza di idee ti farà guadagnare alcuni follower. Sarai perfettamente sicuro della tua capacità di adempiere ai tuoi obblighi. Avrai l’opportunità di renderti conto che hai alcuni comportamenti pericolosi. La tua vita amorosa migliorerà se accetti di sbarazzartene. Mettiti nei panni del tuo partner. Al lavoro, il tuo vecchio realismo tornerà con una vendetta. È tempo di fare verifiche e leggere di nuovo determinati file. Cerca aiuto dalle persone vicine a te per prepararti meglio alle sfide.

Pesci

Un conflitto che scoppia tra coloro che ti circondano ti darà l’opportunità di dimostrare la tua abilità come mediatore. Non aspettare fino alla fine della giornata per finire un lavoro importante che ti sta aspettando. È ora di rimboccarsi le maniche! Pianifichi ciò che vuoi ottenere senza trasformarlo in un grande business e questo ti consente di avere più influenza. In amore, il tuo ragionamento ti salverà dal commettere un errore. Ci sono alcune brutte tentazioni intorno a te che non dovresti sottovalutare… Concentrati sui tuoi veri bisogni emotivi.