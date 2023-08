Oroscopo Branko domani 15 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi dovresti dedicare un po’ più di tempo ad analizzare l’origine degli errori che hai commesso ultimamente. La riflessione ti aiuterà a migliorare. Se la dieta che ti sei imposto non dà i risultati che desideri, è perché non la accompagni con l’esercizio necessario. Devi combinare entrambi gli elementi. Cerca di appianare le asperità che hai con il tuo partner, un dettaglio, un bel regalo o una sorpresa potrebbe servire a recuperare l’armonia al cento per cento.

Riparare le piccole cose può essere divertente, ma sarebbe meglio lasciare i grandi guasti ai professionisti. Siiprudente. Il pomeriggio di oggi sarà molto in salita, soprattutto quando ti ritroverai a casa con qualche imprevisto. Fai uno sforzo per superarlo. Apparirà una persona molto interessante che può avvantaggiarti notevolmente finanziariamente. Magari un cliente importante che ti darà molto gioco.

Acquario

Non sforzarti di spiegare le cose più del solito. Tutti quelli che capiscono quello che devono capire e tu non devi sembrare fastidioso. Cerca di imporre un ritmo più equilibrato nella tua vita. Non è bello essere disoccupati per diversi giorni e poi dover concentrare tutto in un giorno. Cercate di separare tutte le questioni economiche da quelle sentimentali, mischiarle non fa bene a nessuna di queste due trame della vostra vita.

Pesci

Sforzati di metterti per un attimo nei panni degli altri, con un piccolo compromesso otterrai risultati migliori che con una mano pesante. Devi ritagliarti del tempo oggi per le faccende domestiche che si accumulano da troppo tempo. Non lasciarlo di nuovo per domani. La pace che cercavi da tanto tempo non è, al momento, alla tua portata. Devi ancora soffrire un po’ per raggiungere un livello confortevole di stabilità.