Oroscopo Branko domani 19 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Oggi Nettuno si trova in un cattivo stato cosmico e questo comporterà il pericolo che inizierete la giornata pieni di illusioni e con la certezza che tutto andrà alla grande e, tuttavia, alla fine vi ritroverete in una situazione ben diversa . Rischia di subire delusioni, anche se non saranno importanti.

Toro

Ti ritroverai una giornata complicata e difficile, con alcuni problemi che ti aspettavi, a cui se ne aggiungeranno altri che se ne aggiungeranno, quasi tutti legati alla tua vita affettiva o familiare. Non è un buon momento per prendere iniziative o avere un grande ruolo. Tendenza alla malinconia o a flessioni emotive.

Gemelli

Hai messo il tuo cuore in una persona che non è come la immagini e ogni giorno ti porterà una dolorosa delusione, e quel giorno potrebbe essere oggi. Sei molto intelligente, ma quando è il tuo cuore a prendere il controllo molte volte ti comporti come se avessi una benda sugli occhi. Oggi vedrai come i sogni e la realtà sono opposti.

Cancro

Oggi è un giorno molto positivo per te, anche felice, perché sentirai parlare di qualcosa che non vedevi l’ora o di una persona cara che era lontana nel tempo o nella distanza. Una grande illusione si avvera per te, e inoltre non ti aspettavi cosa sarebbe successo oggi. A poco a poco state entrando in un tempo sempre migliore.