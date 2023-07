Oroscopo Branko domani 19 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Sarebbe meglio usare questo giorno per osservare ciò che sta accadendo nella tua vita interiore e, più specificamente, nella tua vita amorosa. Noterai che oggi l’intelletto sarà interessato soprattutto agli stati d’animo e alle emozioni. E, naturalmente, devi essere chiaro che hai molto da offrire al tuo partner. Idealmente, dovresti essere in grado di trattare i tuoi pensieri obiettivamente parlandone con un amico.

Toro

In generale, si potrebbe dire che oggi avrai una buona giornata, ma rilassati e cerca di non pianificare di fare alcuna attività in cui devi dimostrare il tuo valore personale. Dove trovi troppe emozioni, sii molto cauto perché corri il rischio di barcollare e ritrovarti a balbettare, dimenticare frasi, mescolare parole… Insomma, immersi in una grande confusione. D’altra parte, fidati del tuo grande intuito perché oggi potrebbe guidarti alla perfezione.

Gemelli

Oggi potrebbe essere un giorno in cui sarete circondati da molti misteri o in cui dovrete affrontarne uno. Non importa quale aspetto personale sia, dal momento che potrebbe verificarsi in campo professionale o sentimentale. Presta molta attenzione perché potresti mettere le mani su una strana relazione o su un elemento del passato che darà una luce diversa alla situazione attuale in cui ti trovi. Non scoraggiarti e cerca di indagare.

Cancro

Nel complesso, oggi potrebbe essere un buon giorno per te, anche se dovresti andare con i piedi di piombo perché avrai sensibilità alla superficie. Sarà anche un buon momento per uscire da te stesso e potresti cogliere l’occasione per verbalizzare un po ‘di più i tuoi sentimenti e, soprattutto, qualche altro risentimento, specialmente in ciò che si riferisce al tuo ambiente vicino. Goditi la giornata, ma fai attenzione e non lasciarti trasportare da un plus di soggettività.

Leone

Oggi potresti incrociare qualcuno che non vedi da molti anni e che è cambiato notevolmente. Un amico di scuola, per esempio. Tanto che sarà lui ad avvicinarsi a te, perché non lo avrai riconosciuto. E con vostra sorpresa, il brutto anatroccolo della classe ha subito una grande metamorfosi. E quando ti dice scherzosamente quanto era innamorato di te in quel momento, ti pentirai che indossa un’alleanza sull’anulare.

Vergine

Oggi un nuovo ciclo planetario potrebbe portarti a una fase in cui potresti dedicare molto del tuo tempo alla tua relazione romantica. Inoltre, potresti aver bisogno di un nuovo respiro e sperimentare cose nuove. E questo periodo in cui ti trovi potrebbe metterlo su un piatto d’argento. Potrebbe anche essere un buon momento, ad esempio, per fare un viaggio romantico. Oppure, se sei single, incontra qualcuno di nuovo che non fa parte della tua cerchia ristretta.

Bilancia

Oggi sarai particolarmente effusivo con tutte le persone che ami. La congiunzione planetaria di questo viaggio potrebbe stimolare in voi l’affetto che provate per tutti loro. Inoltre, questa sensazione di calore che ti travolge si tradurrà nei molteplici complimenti che dedicherai loro, nei piccoli regali con cui darai loro o anche nei grandi abbracci che darai loro. Avrai tutto il giorno uno sguardo scintillante e tenerezza in superficie.

Scorpione

Potrebbe essere che in questo momento ti senti un po ‘perso nella società in cui vivi, ma pensi di non essere l’unico. Tutti i tuoi compagni del segno zodiacale stanno attraversando una fase simile alla tua. Potresti trovarti a un vero bivio che influenzerà alcune delle tue relazioni. Non preoccuparti, ti stai solo rendendo conto che non sei più sulla stessa lunghezza d’onda di tutti gli altri, tutto qui. Se ti evolvi in modo diverso, incontrerai altre persone e scoprirai altri orizzonti.

Sagittario

Se hai appena incontrato qualcuno, potresti essere sorpreso pensando fin dal primo momento al matrimonio, ai figli, alla casa e al cane. La cosa più sorprendente è che ti succederà molto rapidamente. Dovresti analizzare attentamente se ciò è dovuto alla personalità del tuo nuovo partner o perché sei in una fase della tua vita in cui hai bisogno di stabilità. Studia bene ciascuna delle opzioni. Forse hai la risposta da solo. Inoltre, sarebbe una grande fortuna se fosse per entrambi.

Capricorno

Sei consapevole che la tua situazione attuale, sia sentimentale che professionale, non ti soddisfa pienamente. Certo, si desidera sempre qualcosa di più. Ma non disperare perché oggi potresti avere l’opportunità di fare un passo molto importante nella tua vita comportandoti come un vero opportunista, ma nel senso buono della parola. Inoltre, un evento inaspettato ti permetterà di incontrare e far parte di un nuovo gruppo di persone, che ti farà ottenere rapidamente numerosi vantaggi.

Acquario

A volte i tuoi desideri non sono così lontani dalla realtà come potresti pensare. Inoltre, oggi potresti ricevere notizie così buone che ti permetteranno di crederci. Ma affinché le cose continuino a muoversi nella giusta direzione, dovrai sicuramente raccogliere altri elementi che non hai ancora. Se i tuoi progetti stanno raggiungendo il limite delle tue competenze, non cercare di risolverli tutti da solo. Parcheggia il tuo orgoglio e non esitare a chiedere aiuto.

Pesci

Sai che si dice spesso che l’energia del tuo segno zodiacale prospera su forti emozioni. Pertanto, dovresti capire che forse oggi potresti trovarti in qualche altra situazione che può essere considerata un po ‘rischiosa. Probabilmente questo potrebbe farti capire tutto ciò che ti accadrà oggi. Non essere impaziente. Dovresti aspettare di saltare sul ring per mostrare a tutti chi sei, sia nella tua attività professionale che nella tua relazione.