Oroscopo Branko domani 23 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Allontanati dalle persone che ti spingono a fare cose che non avresti mai voluto fare. Devi mantenere la tua libertà al di sopra di ogni altra considerazione. La tua mente è più aperta del solito e molto più agile. Sei pronto ad accettare sfide intellettuali che fino ad ora erano un po’ troppo grandi per te. Salta su. Oggi avrai l’opportunità di dire quello che pensi a una persona influente che può far cambiare le cose. Ti ascolterà, ma non esagerare.

Vergine

Prima di concludere un affare importante, concediti almeno 24 ore, perché da domani avrai più opportunità per prendere le giuste decisioni professionali. L’energia delle stelle ti rafforza mentre ti calma nei giorni liberi, le tue batterie vengono ricaricate. Approfitta della giornata per andare via da casa con i tuoi cari. Pensaci due volte prima di fare qualcosa che potrebbe ferire una persona che ti ha aiutato molto in passato. La lealtà è un valore che avete sempre molto rispettato.

Bilancia

Oggi ti fa comodo tutto ciò che significa unione e somma, l’individualismo farà andare le cose molto più lentamente. A casa, non dimenticare di recuperare alcuni pagamenti. Dovrai risolvere un grave problema legato alla famiglia oggi. Le parole questa volta non saranno sufficienti e dovrai prendere decisioni rischiose ma ferme. Sentirai l’impulso di esagerare alcuni aspetti della tua personalità, e questo può dare alle persone intorno a te un’immagine falsa che alla fine ti danneggerà seriamente.

Scorpione

La tua vita personale tende a stabilizzarsi, anche se a costo della riduzione di alcune abitudini di svago che ti sono sempre piaciute. Tuttavia, alla lunga vincerai. Dovresti parcheggiare un po’ il tuo carattere perfezionista oggi, o non sarai in grado di goderti la giornata. Salta qualche dettaglio e ti divertirai con le persone che ami. Analizzare bene le situazioni difficili è sempre stata una delle tue specialità, ma oggi dovrai affrontare un problema che può travolgerti. Chiedi aiuto se ne hai bisogno.