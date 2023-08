Oroscopo Branko domani 23 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Puoi contare sulle persone intorno a te per quello che vuoi, specialmente quelle del sesso opposto. Lo stesso non accadrà con il tuo partner, che sarà geloso. Il miglior rifugio per questi giorni difficili sarà la propria casa, non vi aiuterà a scappare da tutto e da tutti, cercate il sostegno di chi vi ama davvero e non vi ha mai deluso. Superare le tue paure è qualcosa che devi fare a poco a poco. Hai fatto il primo passo, che è riconoscerli. Ora devi affrontarli con calma, senza fretta.

Non tutti quelli che ti si avvicinano portano qualcosa di positivo, oggi potrebbe apparire una persona che ti attirerà per il suo modo di essere, ma che può farti molto male. Sei un po’ più irritabile del solito perché le cose non sono andate come ti aspettavi. Cerca di mantenere la calma e non pagarlo con qualcuno che non è responsabile di nulla. Cerca di seguire al massimo i piani che ti sei prefissato, non si tratta di essere eccessivamente rigidi, ma non è efficace cambiare idea ogni due per tre.

Acquario

Si avvicinano tempi complicati nelle forme, ma molto interessanti sullo sfondo. Dopo qualche mese ti renderai conto di essere migliorato molto. Oggi non è il giorno migliore per avere una discussione che, sebbene sia in sospeso, dovrà attendere ancora un po’ finché il vostro spirito non sarà più ricettivo alla negoziazione. Una questione legata al denaro gira improvvisamente a tuo favore, non perdere questa buona opportunità per negligenza. Nel campo dell’amore riceverai oggi cattive notizie.

Pesci

Un breve viaggio può avvicinarti a persone che fino ad ora non hanno significato nulla nella tua vita e che possono svolgere un ruolo fondamentale in futuro. La chiave per la porta del successo in campo sentimentale è l’audacia. Se rimani in attesa che le opportunità ti piovano addosso, dovrai accontentarti di ben poco. I mal di testa iniziano a diventare troppo fastidiosi. Potrebbe essere necessario andare dal medico. Di notte avrai l’opportunità di divertirti.