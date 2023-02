Oroscopo Branko domani 27 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 27 febbraio Sagittario

Ti aspetta una giornata molto felice ed emozionante, soprattutto perché oggi godrai di uno stato d’animo molto positivo ea volte vedrai tutto roseo, indipendentemente dal fatto che la realtà possa essere molto diversa. In larga misura, la ragione di questo stato avrà molto a che fare con una grande illusione realizzata nell’amore.

Oroscopo Branko 27 febbraio Capricorno

Oggi sarai particolarmente fermo e radicale nelle tue opinioni quando, in realtà, ciò che sarebbe meglio per te è essere molto più diplomatico e avere più mano sinistra, almeno oggi. Non cercare di assomigliare a Don Chisciotte perché alla fine potresti essere preso a schiaffi, come gli è successo tante volte.

Oroscopo Branko 27 febbraio Acquario

Mostrerai un’attività febbrile e assumerai molti compiti, fisici o di altro tipo, quando in realtà la cosa migliore per te oggi è riposare. Ti aspetta una giornata molto intensa e con tanti problemi che ti si presenteranno, in genere domestici o legati alla tua vita intima, soprattutto verso il pomeriggio.

Oroscopo Branko 27 febbraio Pesci

Un’influenza negativa della Luna potrebbe materializzarsi sotto forma di un doloroso sconvolgimento nella tua vita amorosa o familiare, anche senza colpa tua. Forse pagherai il suonatore di cornamusa per qualche questione che non ha niente a che fare con te. Può essere una giornata difficile e devi prendere le cose con calma, alla fine tutto diventerà chiaro.